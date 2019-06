Det finns nästan lika många anledningar att skaffa en ip-kamera som det finns olika modeller av dem. Det kan vara för att skydda sig mot inbrott (eller i alla fall kunna se om någon bryter sig in och vem som gör det). Det kan också handla om att hålla koll på en hund eller katt som är ensam därhemma när man är på jobbet – eller kanske bara för att se om barnen har gått hem direkt efter skolan som de lovade.

Det enda man i så fall behöver göra är att placera ut en eller flera kameror i hemmet, ansluta dem till nätverket via wifi eller en nätverkskabel och installera en app i sin smarta mobil. Sedan kan man följa ett videoflöde från kameran/kamerorna i realtid, få notiser när en rörelse upptäcks där hemma och se de videoklipp som då spelas in med automatik.

Vit eller svart ip-kamera?

Det finns många saker att tänka på innan man beslutar sig för vilken ip-kamera som passar bäst. Det första är utseendet. Är det viktigt att kameran är snygg? Att den är liten och nätt? Att den smälter in bra i bakgrunden? Ska den vara hemlig?

Är det exempelvis ett husdjur som ska bevakas så spelar det ju inte så stor roll om kameran syns eller inte (i alla fall inte för husdjuret), men är tanken att kameran ska fånga eventuella tjuvar på film är det ju en fördel om den är lite diskret undangömd.

Kamerorna i vårt test har många olika utformningar och storlekar och för ett par av dem går det också att välja färg – dock bara mellan vitt eller svart.

Nästa sak att ta ställning till är anslutningen. Samtliga kameror i vårt test går att ansluta till nätverket via wifi, vilket förstås är den enklaste och smidigaste lösningen. Men vill man ha kameran långt från routern och/eller har väldigt tjocka väggar därhemma kan en trådbunden kamera vara att föredra. Tre av kamerorna i vårt test går att ansluta både trådlöst och med nätverkskabel.

Moln eller minneskort

Samtliga kameror i vårt test är utrustade med rörelsesensorer, spelar in videoklipp vid rörelse och lagrar dessa klipp i molnet (utom en). Vad som skiljer dem åt är hur mycket som lagras, hur många dagar videoklippen lagras och hur mycket det kostar att abonnera på den tjänst som gör denna molnlagring möjlig. För även om vissa kameratillverkare erbjuder gratis molnlagring är denna ofta väldigt begränsad, både i antal dagar och gigabyte-utrymme.

Här är det helt klart värt att ställa sig frågan hur många dagar bakåt man behöver komma åt de videoklipp som spelats in, oavsett om det handlar om manuellt inspelade klipp eller sådana som tagits vid upptäckt rörelse. Ju fler dagar desto dyrare abonnemang.

Som ett alternativ till molnlagring är några av kamerorna även utrustade med en plats för minneskort (micro sd), så att videoklippen kan lagras lokalt. Detta är förstås bra vid uppkopplingsstrul, men samtidigt en nackdel om en tjuv stjäl kameran med micro sd-kortet i. Med en av kamerorna går det även att lagra videoklippen på en hemmaserver (nas) i nätverket.

Bildvinkel och bildkvalitet

Det sista som kan ha betydelse för beslutet om vilken ip-kamera man vill ha är bildkvaliteten. Dels vill man ju förstås ha en så skarp och tydlig bild som möjligt, oavsett om det handlar om dagsljus, lampljus eller bilder tagna mitt i becksvarta natten med hjälp av kamerans mörkerseende.

Men även vilken bildvinkel kameran har spelar en stor roll. Ju högre värde för den diagonala bildvinkeln, desto mer av rummet får plats i kamerans bild. Samtidigt innebär en hög bildvinkel även en förvrängd bild. Här får man helt enkelt göra en avvägning hur mycket man behöver ha med i bilden och hur förvrängd man accepterar att den blir.

Glöm inte att informera

Slutligen kan det vara på sin plats att påminna om vikten av att informera övriga familjemedlemmar och andra besökare om att det finns övervakningskameror installerade.

Även om ens eget hem inte berörs av kameraövervakningslagen bör man självklart respektera andras integritet och inte filma/övervaka dem i smyg.

Så gjorde vi testet

I vårt test har vi fokuserat på kameror för inomhusbruk, även om vissa av dem dessutom går bra att använda ute. De skulle också både kunna stå fristående och monteras på en vägg eller i ett tak. Kravet var också att de skulle ha en upplösning på minst 1080p (1 920 x 1 080 bildpunkter), vara utrustade med rörelsesensor, kunna anslutas till nätverket via wifi och kunna lagra de videoklipp som spelas in (både manuellt och vid upptäckt rörelse) antingen lokalt på ett micro sd-kort eller via molnlagring.

Vi satte 2 000 kronor som övre gräns för vad de får kosta och tog in den bästa modellen från respektive tillverkare som uppfyllde kraven ovan. Kameran fick heller inte vara äldre än två år.