1. Grönt väder med SMHI, YR och GFS

En väderapp som samlar olika prognoskällor i en och samma app. Genom att kombinera amerikanska GFS, norska YR och svenska SMHI ska du få en så exakt prognos som möjligt.

2. Vädret i Sverige

3. Kustväder - Sjöräddningssällskapet

4. Weather & Clock Widget Android

Den här appen är lite av en favorit till mobilen just nu tack vare den smidiga och tydliga bläddringsfunktionen, både i normalt läge och landskapsläge. Per automatik visas dagens väder där du är och du bläddrar snabbt med fingertopparna i stora och tydliga menyer. Skriv in en ny ort för att byta.Tryck på Meny-knappen i Android och du kan bocka för "hitta mig vid varje uppstart", byta språk och ange temperatur i olika enheter.Ska du ta båten i midsommar? Sjösäkerheten ökar om den här gratisappen används mycket och ofta, skriver SSRS.Här får du koll på hur havet beter sig längs svenska kusten oavsett väder och vind.

En intressant app eftersom den fungerar även med äldre versioner av Android (ned till 4.1) och har en omfattande mångd widgetar för dig som verkligen vill skräddarsy hur du får din väderinfromation snabbt på skärmen.

Trots namnet är den på svenska.

5. Klart.se

Kaxig app som skryter med Sveriges mest träffsäkra prognoser och som bland annat har vädret för närmare 500 golfbanor landet runt.

Moln-och temperaturkartor med mera drygar ut en matig app. Reklamen stör lite.