I våras stängdes Grönt väder, som var en populär väderapp med prognoser från flera olika institut. Trots populariteten valde LRF Media, som drev appen, att lägga ned den.

Det finns dock gott om andra appar och sajter för dig som vill hålla koll på vädret. Här är några av de bästa just nu.

Flera vädertjänster i en app

I likhet med Grönt väder kan du jämföra vädret från flera olika institut i konkurrenten Klart.

Klicka på Jämför så ser du prognoser från Foreca, Yr och SMHI bredvid varandra.

Förutom väderprognoser lockar Klart även med exempelvis brandvarningar, pollenprognoser och badväder.





Väder utan reklam

Klart innehåller mycket störande reklam och vill du slippa det kan du välja statliga SMHI:s reklamfria gratisapp. Förutom prognoser kan du här även läsa meteorologernas kommentarer kring vädret.





Populär norsk utmanare

Många svenskar föredrar Yr, som är en tjänst från NRK (norska SVT). Den lockar framför allt med ett smidigt gränssnitt. Yr var dessutom tidigt ute med att ha prognoser ner på gatunivå i många städer världen runt. Appen finns på norska och engelska.





Kolla kustvädret

Alla som ska ut på sjön kan ha nytta av Sjöräddningssällskapets app Kustväder. Förutom de vanliga väderprognoserna visas här uppgifter som vindhastighet, vattenstånd och lufttryck.





Widget för vädret

De flesta väderappar har widgetar, alltså miniprogram som kan visa prognoser direkt på en Android-mobils startskärm – utan att öppna appen.

Är du inte nöjd med dem kan du i stället välja Weawow. Deras widgetar är anpassningsbara och kan visa allt från minimala ikoner till en omfattande sida med all tänkbar information.

Ladda ned Weawow för Android

Vädret i Sverige

Weather & Clock Widget Android

Den här appen är lite av en favorit till mobilen just nu tack vare den smidiga och tydliga bläddringsfunktionen, både i normalt läge och landskapsläge. Per automatik visas dagens väder där du är och du bläddrar snabbt med fingertopparna i stora och tydliga menyer. Skriv in en ny ort för att byta.Tryck på Meny-knappen i Android och du kan bocka för "hitta mig vid varje uppstart", byta språk och ange temperatur i olika enheter.

En intressant app eftersom den fungerar även med äldre versioner av Android (ned till 4.1) och har en omfattande mångd widgetar för dig som verkligen vill skräddarsy hur du får din väderinfromation snabbt på skärmen.

Trots namnet är den på svenska.