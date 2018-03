Padlet kan beskrivas som ett digitalt anteckningsblock. Du får helt enkelt en tom yta där du fritt placerar ut text, bilder, länkar och filer – och med rätt utrustning kan du även spela in röstanteckningar och filmer samt skissa på fri hand via en pekskärm. Det går att använda Padled på via vilken plattform du vill: mobilen, surfplattan eller datorns webbläsare.

Men det riktigt smarta är att du kan dela dina anteckningar med andra utan krångel. Klicka bara på Dela så går det att skicka en länk via mejl, Facebook eller Twitter. Du kan även bädda in länken på din sajt eller skapa en helt vanlig textlänk som du delar på valfritt sätt. Mottagarna behöver inte registrera sig som användare, utan ger du dem skrivrättigheter kan alla jobba i filen – på samma gång.