Hotellsajten Tripadvisors omtalade restaurangtjänst The Fork har kommit till Sverige. Här hittar du över 20 000 restauranger runt om i världen, och tack vare andra användares recensioner får du hjälp att välja rätt. Om du bokar bord via The Fork får du bonuspoäng som du sedan kan byta in mot rabatter på framtida notor.