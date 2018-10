Förhoppningsvis har du nu ganska bra koll på de nöd­vändigaste inställningarna i din router och hur du gör för att maximera prestanda, i alla fall om du har hängt med i de två första delarna i vår tredelade skola för routernybörjare.

Det finns däremot betydligt mer att upptäcka. Även den allra enklaste routermodellen är full­matad med roliga och användbara bonusfunktioner som kan vara bra att ha, och det är just dessa vi ska kika närmare på nu.

Du får bland annat lära dig hur du ökar räckvidden genom att ta hjälp av en gammal router, vad usb-kontakterna på baksidan ska användas till och hur du kan spela dina kamrater och familjemedlemmar ett spratt och skicka dem till helt andra sajter än de hade tänkt sig.

Några av tipsen är endast lämpade för avancerade användare men merparten kräver inte några som helst förkunskaper, förutom det du också lärt dig i följande artiklar:

1. Mi ssa inte usb-kontakterna!

Kolla på baksidan av din router. Finns det en eller flera usb-kontakter där? I så fall är det bara att gratulera, för det betyder att du kan dela ut skrivare, usb-minnen och usb-diskar via dessa kontakter, en finess som många inte känner till.

Funktionerna varierar från modell till modell, men det här är verkligen något som du måste testa att använda eftersom det kan vara till stor nytta i ett nätverk med ett flertal så kallade klienter.

Möjligheten att dela en skrivare är riktigt bra om du har en skrivare som saknar stöd för trådlöst nätverk och inte heller är utrustad med en nätverkskontakt. Genom att plugga in den via usb i routern blir den snabbt och enkelt tillgänglig för alla enheter i nätverket.

Notera dock att det inte är säkert att din skrivare är kompatibel med routern. Titta i routerns handbok eller på routertillverkarens hemsida för att ta reda på vad som gäller. Skrivaren installeras vanligtvis genom att du kör ett installationsprogram och sedan pluggar in den i routern. Därefter installerar du skrivarens drivrutin på sedvanligt sätt. Mer information finns i routerns handbok.

På routerns baksida hittar du en eller flera usb-kontakter för anslutning av exempelvis hårddiskar. De som är ­blåmarkerade kan hantera usb 3-enheter.

Genom att ansluta valfri usb-lagringsenhet till din ­router kan du dela ut lagringsutrymme utan att behöva ha en dator igång. Det är både smidigt och praktiskt. Koppla bara in en lagringsenhet och vänta några sekunder på att routern ska upptäcka den per automatik. Logga sedan in i routerns administrationsgränssnitt genom att skriva in dess ip-adress i en webbläsare (vanligen 192.168.1.1) och ange användarnamn och lösenord, och leta efter en rubrik eller funktion med ordet usb.

I exempelvis Asus routrar ligger funktionen oftast under Advanced settings, USB Application. Där kan du välja att dela enheten som en lokal nätverksresurs eller ftp-resurs – det sistnämnda gör att den blir tillgänglig utanför nätverket. Vissa modeller kan också dela ut lagringsutrymme via ett eget subdomännamn så att du kommer åt det från vilken dator, surfplatta eller mobiltelefon som helst genom att skriva in en vanlig webbadress.

