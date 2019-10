Tiderna förändras. Mobiler och surfplattor tar sakta över fler och fler av bärbara pc-datorns traditionella roller, och det blir allt vanligare att man slänger ut stationära datorlådan och ersätter med en kraftfull laptop. Det är lockande, för vem vill ha ett stort flåsade miditower som bara mest tar upp plats?

Det kan dock finnas god anledning att istället kika på en stationär pc i mini-format istället. Har du en fast plats hemma med en bra skärm, plats för datorhögtalare, favoritstolen och skrivbordsbelysning redan på plats, så lär du ändå inte utnyttja det som en så kallad desktop replacement-dator är bra för – möjligheten att flytta runt arbetsplatsen i hemmet (eller för den delen på jobbet).

Så länge du inte spelar tunga spel på din dator, men ändå vill ha något kraftfullt för att till exempel kunna redigera video eller foto på, är stationära minidatorn ett riktigt prisvärt alternativ. Och dessutom en trygg lösning. En fast dator som bara står där riskerar du inte att tappa i backen eller slita ut gångjärn eller batteri på.

Klarar det mesta i jobbväg

Det var länge så att solid och bra desktop-prestanda inte fick plats i de minsta modellerna, utan de fungerade bara som väldigt enkla alternativ för att surfa på eller som mest göra lättare kontorsjobb. Så är inte längre fallet, och en modern mini-pc klarar av det mesta.

De datorer vi testat här kostar alla under 10 000 kronor, och i flera fall med god marginal mindre, men ger dig i flera fall sexkärnig Core-processor eller i vissa fall fyra kärnor, fast med andra kvaliteter som lyfter totalprestandan. Det här är datorer vi obehindrat redigerar högupplösta bilder på i Photoshop, skapar medietunga presentationer i Powerpoint, klipper och konverterar video, eller strömmar både in och ut med bra webbkamera ansluten.

Processorerna i dessa datorer klarar av det mesta, även om det givetvis kan gå snabbare med riktigt tunga Core i9-processorer och liknande. Men ska du ha det är vi tillbaka på större formfaktorer igen, och betydligt högre priser. Snarare är det på två andra punkter som datorerna vi testat sätter gränserna: arbetsminnet och lagringen.

Uppgraderbart… för det mesta

Samtliga testade modeller levererades med 8 gigabyte ram-minne och som mest 256 gigabyte ssd. Det sätter vissa begränsningar, men i de flesta fall går samma datorer även att köpa med mer minne eller större ssd. Om det inte är färdiga modeller med bättre specifikationer är de, med ett undantag, byggda på standardkomponenter och möjliga att öppna och uppgradera själv.

Det kan vara lite knepigare att komma åt komponenterna i vissa fall jämfört med en stor pc-låda, men med lite tålamod och försiktighet går det bra. Utöka ram-minne och byta eller lägga till en disk är ju något som till och med går att göra i många laptops, så det anser vi ska gå minst lika bra här. Just hur lätt det är att göra är en av de saker vi tittat lite extra på i testet.

Annars är en viktig bedömningspunkt just hur bra tillverkarna hanterar det lilla formatet, även om du inte har behov av att komma in i datorn. Kompakt form gör det svårare med fläktkylning som är både tyst och effektiv, och beroende på exakt vilken hårdvara som sitter i så innebär det olika mycket utmaning för datorerna. Och vi vill ju också fortfarande ha gott om portar att ansluta skärm, nätverk, och andra tillbehör till. Får verkligen allt vi behöver plats?

Mer business, mindre för hemmet

En trend på senare år är att allt färre datorer i denna kategori är riktade till konsumenter, utan de flesta är designade för arbetsplatser och företag. Tillverkare som Asus och Acer som tidigare har haft bra konsumentdatorer i formatet hade inga aktuella modeller. En orsak till det är att det har blivit allt mindre populärt med htpc, det vill säga en liten dator med mediacenter-gränssnitt för vardagsrummet. Den rollen har tagits över av Chromecast, Apple TV och tv-apparaternas egna smart tv-gränssnitt.

Det innebär bland annat att flertalet modeller levereras med Windows 10 Pro istället för Windows 10 Home, och ofta har stöd för funktioner som en it-avdelning gillar, såsom tpm-säkerhet. Det är dock inga saker som ger någon nackdel om du köper en själv och använder hemma, så vi lägger inte så stor vikt vid det.

Däremot kan det innebära att ett par andra saker som är mindre viktigt på en arbetsplats saknas. För det första hdmi-utgång. Ett par av våra testade datorer har bara displayport. Displayport är egentligen bättre, men vill du ha datorn som media-pc till en tv så är det ytterst få som stödjer det. Där är det hdmi som gäller, och då måste du skaffa adapter.

För det andra är det även datorer i testet som inte har inbyggt wifi. På ett kontor har du för det mesta ändå fasta kablar dragna till alla skrivbord, men i hemmet är det inte lika självklart. Då behöver du fundera på en lösning för det. Det finns många bra, men innebär givetvis lite extra jobb och kostnad. Men förhoppningsvis inte mycket extra.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga datortillverkare som har eller tidigare har haft stationära datorer med liten formfaktor i sitt sortiment, och bad dem ställa upp med sin bästa dator under 10 000 kronor inklusive moms. Av nio tillfrågade leverantörer fick vi testenheter från fem, och kunde sedan komplettera med en Intel-dator via en distributör.

Datorerna prestandamättes med Cinebench R20, Geekbench 5. Windowsdatorernas lagringsprestanda mättes med HD Tune Pro och Mac Mini med Blackmagic, samt i bägge fallen med manuell läsning och skrivning av filer. Prestanda bedömdes även manuellt med bland annat webbnavigering, strömning av högupplöst film, presentationer i Microsoft Powerpoint och mediaredigering i Adobe Premiere Elements och Photoshop Elements.