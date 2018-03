Att få inbrott är inte roligt, det handlar inte bara om det materiella värdet utan också känslan av otrygghet när någon tagit sig in i ditt hem. Ett larmsystem är ingen garanti för att slippa inbrott, men det verkar både avskräckande samtidigt som tjuven garanterat blir stressad när det börjar tjuta i högtalarna. Samtidigt har larmtjänsterna blivit allt smartare, flera av de lösningar vi har testat går att integrera med ett smart lås och du kan även se till att få en varning om du får en vattenläcka. Och dessutom få ett uppkopplat brandlarm på köpet vilket bara det är mycket värt.

Det är inte helt lätt att räkna på hur mycket ett larmsystem kostar dig i längden. Du måste ta hänsyn till startkostnad, eventuell installationskostnad samt kontrollera om du hyr eller betalar av på de olika komponenterna i ditt system. I vissa fall kan det vara så att månadskostnaden sjunker när du betalat av hårdvaran, samtidigt kommer det ofta nya modeller efter några år. Då lär du ändå vilja uppdatera ditt system med modernare komponenter.

Så testade vi

Ett modernt hemlarm ska givetvis kunna hålla koll på i din smartphone, därför var detta ett av kriterierna vi ställde upp när vi begärde in system för test. Vi kontaktade de stora larmleverantörerna som hade uppkopplade hemlarm-paket med utryckningstjänst och mobilapp, och vi fick in fem olika larmpaket.

Vi använde fem olika hem för att testa larmen. Larmen testades under en längre period på flera veckor i varje hem parallellt under samma tidsperiod, Vi har testat att utlösa larmen på olika sätt samt hur vi kan administrera systemet själva i tillhörande app och webbtjänst. I de fall installation ingått i larmtjänsten har vi utnyttjat detta.

I bedömningen har vi utgått från baspaketen prismässigt, men givetvis även tagit hänsyn till möjligheter och pris för dig som vill bygga ut systemet efter hand.

Verisure: Smartast, men också dyrast

Verisure är störst i Sverige när det gäller hemlarm, och det är lätt att förstår varför. Här finns ett antal olika paket i olika prisklasser, fria utryckningar, gratis professionell installation och genomgång av systemet.



Installatören gör ett mycket grundligt jobb, med en noggrann inspektion av bostaden och en genomgång av potentiella säkerhetsrisker. När hårdvaran installerats får vi en ordentlig genomgång av hur systemet fungerar, samt hjälp med att installera appen på en telefon.

Den huvudsakliga kommunikationen sker via bostadens bredbandsuppkoppling, men om denna av någon anledning inte fungerar växlar systemet över till gsm. Vi testar även att koppla på extra tillbehör i ett större system och även här är vi mycket nöjda med installationen och de anvisningar vi får.

Utbyggbart med smarta tillbehör

Att jämföra Verisures larmsystem med konkurrenterna är inte helt enkelt då du kan välja mellan ett antal olika paket. "Trygg Bas" är det enklaste paketet, och startar på 3 990 kronor med en månadsavgift på 349 kronor. Det dyraste paketet "Trygg Premium" har en startkostnad på hisnande 14 990 kronor. Men så går Verisures lösning också att bygga ut ordentligt, både när det gäller sensorer och kameror men också om du vill koppla på andra smarta hemmet-lösningar.

Vi utgår från "Trygg"-paketet (som enligt leverantören är deras mest populära paket) när vi testar och jämför Verisures system mot konkurrenterna, men vi har testar även alla extra tillbehör som finns att lägga till. I "Trygg"-paketet ingår basenhet, manöverpanel, två kameradetektorer, två talande rökdetektorer, en larmbricka, två vibrationsdetektorer, en röstenhet och appstyrning. Ett lämpligt paket för en normalstor villa, helt enkelt.

Uppkopplad högtalartelefon

Röstenheten är enkelt uttryckt en nätansluten kommunikationsenhet som monteras någonstans på en vägg, och som Verisures operatörer kopplar upp sig mot när ett larm utlöses. Operatörens röst hörs tydligt i hela huset. Här kan du enkelt tala om vad problemet är. Om den av någon anledning inte skulle fungera eller du inte svarar ringer operatören upp de telefonnummer du angett under installationen. För säkerhets skull måste du ange ett kodord till operatören så denna vet att det verkligen är du som svarar.

Vibrationsenheten känner av och kan utlösa larmet redan när någon börjar bryta sig in via i dörr eller fönster, något som funkade bra och som kan spara dig värdefull tid och skrämma bort tjuven redan innan han/hon tagit sig in i bostaden.

Verisures app låter dig hålla stenkoll på hemmet samtidigt som du kan skapa egna scener och ställa in hur du vill få notiser.

Dessa kommunicerar trådlöst med systemet, och om de registrerar rök talar de dessutom om vilket rum det brinner i. En bildserie skickas också till larmcentralen som kan avgöra om någon åtgärd behöver vidtas. Vi testar även den nya kameran som låter dig skicka stillbilder till appen (när larmet är aktiverat). Bilderna är skarpa och fina, men vi undrar varför det ska ta så lång tid innan de dyker upp i mobilen, nästan en minut trots snabb Internetanslutning i båda ändar.

Styr lås och luftvärmepump

En stor fördel med Verisures larm är att du kan köpa till ett gäng extratillbehör. Här finns bland annat en musdetektor som känner av när möss passerar en liten tunnel, och en läckagedetektor som larmar om det blir blött på golvet. Dessutom går det att köpa till liten modul att koppla i ditt Yale Doorman-lås, vilket då integreras i ditt larmsystem, och som larmar av när du låser upp dörren med kod. Det finns även en modul som passar Panasonics nya luftvärmepumpar och som då integrerar styrning av denna direkt i Verisure-appen. Både integreringen med Panasonics luftvärmepump och Yale Doorman fungerar riktigt bra!

Verisureappens gränssnitt är rent och tydligt, och du ser snabbt vilken status ditt system befinner sig i. Här kan du också se information om temperatur och luftfuktighet, och mycket annat nyttigt om du köpt till andra smarta tillbehör. Vi gillar även trygghetspanelen som enkelt låter dig sätta på skalskyddet med en knapptryckning. Eller aktivera larmet manuellt. Vi testar att ett antal gånger att utlösa larmet och tjänsten fungerar mycket bra och tillförlitligt. Husdjursläget har lite problem några gånger men med en hyperaktiv hund hemma i testvillan är det osäkert om konkurrenternas system skulle klara situationen bättre.

Omdöme

Verisures system är det bästa du kan skaffa i dag, framför allt gillar vi möjligheterna att bygga ut systemet med smarta extratjänster. "Trygg"-paketet kostar en rejäl slant initialt men vi tycker verkligen att du får valuta för pengarna.

Fakta Verisure

Testad: Mars 2018

Tillverkare/kontakt: Verisure

Testat paket: Trygg

Kommunikation: IP/gsm

Väktartjänst: Inre/Yttre

Startkostnad testat paket: 7 990 kr

Månadskostnad testat paket: 399 kr

Totalkostnad 5 år: 31 930 kr

Kostnadsfri installation: Ja, ingår i alla startstartpaket.

Övrigt: Fria utryckningar, Smarta tillbehör: Smartplugs, läckadesensor, musdetektor, värmepumpsmodul, Yale doorman-modul.

Läs mer och köp larm från Verisure här

Mycket smidig app.

Fria utryckningar och dygner runt-bemannad larmcentral.

Massor av smarta tillbehör att bygga ut med.



Hög startkostnad.

Segt att hämta stillbilder i appen.