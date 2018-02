Surfplattan var länge var en produkt helt skild från traditionella datorer och helt inriktad på privatanvändare som ville titta på film på sofflocket, läsa webbsidor och spela Angry Birds-liknande spel. Men under de senaste åren har vi sett en förändring. Surfplattan har blivit mer portabla Windows-tablets med fokus på professionell användning.

Windowsplattan har lång historia

Den här typen av dator har varit med längre än många minns. Under tidigt 2000-tal handlade det om påkostade och specialbyggda enheter som såldes framför allt till företag, och det sätt de användes var just för typiska arbetsuppgifter. Det kunde handla om presentationer, mötesanteckningar, pennkontroll i specialprogram för till exempel lagerhantering och andra roller där det var praktiskt med dator i ena handen istället för en stationär eller bärbar på ett skrivbord. Operativsystemet Windows XP introducerade till och med en specialversion för just pennstyrning: Windows XP Tablet PC Edition.

Sedan kom Ipad och gjorde plattan till en konsumentpryl för hemmet, med Microsofts egna Surface med Windows RT inte långt därefter. Även den med tydligt fokus på privatpersoner och studenter. Men mer notebookliknande Windowsbaserade pc-plattor har varit på frammarch i flera år tack vare att pc-processorer blivit mer och mer effektiva och strömsnåla.

Tillbaka till allvaret

Nu verkar cirkeln vara sluten på allvar. När vi kollar in de bästa och mest påkostade surfplattorna i dag möts vi av en uppsjö datorer riktade främst mot professionell användning. Supertunna och lättviktiga tablets med fullskaliga notebookprestanda, stora skärmar, fokus på snabb uppkoppling och säkerhet, och god arbetsergonomi med dockbara tangentbord.

Pekkontroll sker med fördel med stylus-pennor istället för med fingrarna. För det mesta har de Pro-version av Windows och ofta finesser som biometrisk inloggning, stöldskyddsfäste och inbyggt 4g-modem. Det här är din kompletta ersättare för notebooken och kanske även datorn på skrivbordet, både i jobbet och på fritiden.