Under en kort tid runt 2012 och 2013 såg det ut som om surfplattan skulle till att ta över helt. Microsoft hade precis släppt Windows 8 med sitt extremt pekorienterade gränssnitt. Samtidigt släppte de den första Surface-plattan, som satte tonen för hur sådana skulle vara designade, ända fram till och med nu.

Så blev nu inte fallet. Även om de andra tillverkarna av pc-datorer snabbt svarade med egna plattor i liknande stil så har surfplattor med Windows aldrig riktigt kommit att dominera. Påföljande versioner av Windows återgick till ett mer traditionellt gränssnitt med surfplatteläge som komplement, och Microsoft har sedermera själva breddat sig och tillverkar nu även dockbara hybrider och rena laptops.

Men plattan lever kvar, med en eller ett par modeller från de flesta tillverkare, framför allt för en liten men krävande skara kräsna proffsanvändare som vill ha både en fullfjädrad bärbar pc för kontorssysslor och kommunikation, och en pek- och pennstyrd platta för mobil användning, presentationer och kreativt skapande. Billiga Windows-plattor för enklare hemmabruk har i gengäld nästan försvunnit.

Kvalitet som får kosta

Här har vi testat fem vassa plattor med Windows, med solida laptop-prestanda från moderna fyrkärniga Intel Core-processorer, högupplösta eller på andra sätt högkvalitativa skärmar med utmärkt touch- och pennstöd, snabb ssd-lagring och uppenbar fokus på proffsanvändning. Det här är både din stabila, snabba och framför allt mångsidiga jobbdator under dagen, och din underhållning när du kommer hem på kvällen och vill slappna av med en film.

Det här är inga billiga datorer, priset för modellerna vi testat ligger på mellan strax under och stax över 20 000 kronor. Så det är en rejäl investering. Men tanken är att detta är din mobila huvuddator. Den kan ersätta en lättare laptop, eller till och med en äldre trotjänare till arbetshäst, om du kan acceptera ett kompaktare skärmformat.

Då samtliga plattor i testet har stöd för extern displayport-skärm, oftast via thunderbolt 3, kan du också plugga in dem och använda plattan som skrivbordsdator med mus och tangentbord, förslagsvis via bluetooth. Det enda du inte kan göra med dessa enheter är spela krävande pc-spel.

Huvudfokus som laptop

Vad vi sett av plattor i Surface-stil under åren i konversation med er läsare, är att de flesta användare har dem som en traditionell laptop uppdukad på ett bord, med möjlighet att använda som handhållen platta eller liggande ritplatta mest som ett komplement. Men den som väljer en sådan produkt uppskattar verkligen dessa egenskaper, även om de inte använder dem dagligen.

Därför är det viktigt att vi testar dem för bägge ändamålen. Kvaliteten i tangentbord och muskontroll, både med traditionell platta och pek, blir en viktig faktor. Likaså vad vi kan ansluta till plattan i form av traditionella pc-tillbehör. Men också komforten i handhållet läge, plattans mediaegenskaper och kvaliteten på pennstyrningen av skärmen får lite extra uppmärksamhet.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga tillverkare av Windowsbaserade plattor i samma prestandaklass som Microsoft Surface Pro 6, och bad dem ställa upp med en lämplig platta. Av de inbjudna sex leverantörerna fick vi in testmodeller från fyra. Vi kunde sedan komplettera med en Lenovo-enhet från en lokal butik. En ny platta från Fujitsu hann tyvärr inte komma in i tid till testet, och kommer att testas vid ett senare tillfälle.

Datorerna prestandamättes med Cinebench R20, Geekbench 4 och HD Tune Pro. Batteritid mättes med Imtec Battery Mark 1.1, vid full processorbelastning och full skärmljusstyrka, samt med cirka fem procents processorbelastning och lägsta ljusstyrka för läsbarhet inomhus kvällstid. Övrig prestanda och kvaliteter bedömdes manuellt med vardagligt arbete i Microsoft Word och Excel, samt Adobe Acrobat och Adobe Photoshop Elements, surfande i systemets standardwebbläsare, och uppspelning av Youtube och Netflix-film.