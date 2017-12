> Hoppa direkt till testet av vpn-tjänster

Virtual private network – vpn – är både namnet på en nätverksteknik och en typ av tjänst som i dag erbjuds av hundratals företag runt om i världen. Det handlar om att skapa en krypterad anslutning till en server och sedan låta sin internettrafik passera genom den, istället för att gå rakt ut på nätet. Företag har ofta egna vpn-servrar som anställda måste ansluta till för att komma åt delade resurser när de inte är på kontoret. Hemanvändare abonnerar istället ofta på en vpn-tjänst.

Det finns många anledningar att skaffa ett vpn-abonnemang, men här är de viktigaste:

Integritetsskydd – för att undvika avlyssning och spårning.

– för att undvika avlyssning och spårning. Komma runt geoblockering – för att till exempel se SVT Play på semestern.

– för att till exempel se SVT Play på semestern. Säkerhet – för att surfa säkert på öppna trådlösa nätverk.

– för att surfa säkert på öppna trådlösa nätverk. Nätneutralitet – för att komma runt en operatörs diskriminerande behandling av olika typer av trafik.

I det här testet har alla utom en tjänst ett eget program för både Windows och Mac, och i många fall finns även mobilappar för IOS och Android. Vi har använt Windows-programmet där det finns, och den inbyggda vpn-funktionen i Windows 10 för Dold.se som inte har något fristående program.

Stora prisskillnader och en djungel av rabatter

Skillnaden i pris mellan en månad med den dyraste tjänsten och det lägsta månadspriset för en lång förbetald prenumeration är enorm. I fråga om hastighet och grundläggande säkerhet är samtliga tjänster i testet klart godkända och skiljer sig inte så mycket åt, och därför blir priset en av de viktigaste punkterna när vi ska ranka tjänsterna.

Prissättningen skiljer sig också mycket åt på andra sätt. Mullvad har ett enda pris oavsett när du köper och för hur länge du köper, medan Cyberghost har ett särskilt lågt pris för den som köper sju (!) år på ett bräde. Övriga hamnar någonstans däremellan.

Integritet på allvar – väldigt få klarar sig på alla punkter

Om integritetsskydd är det viktiga för dig blir urvalet vpn-tjänster genast betydligt mindre. Googlar du på ”best vpn for privacy” får du upp en massa resultat, men det är nästan omöjligt att veta vilka bloggar och sajter som har sponsrats av företagen bakom tjänsterna om det inte handlar om till konsumentskyddsorganisationer och välrenommerade tekniksajter (dit vi hoppas att du räknar oss).

På sajten That One Privacy Site har en person som kallar sig That One Privacy Guy sammanställt en lista över omkring 150 stora och små vpn-tjänster och hur de står sig på olika områden som integritet, säkerhet och affärsetik. Av de är det bara nio stycken som får godkänd eller väl godkänt på samtliga punkter (Mullvad som vi testar här är en av dem). Av tjänsterna vi har testat har Cyberghost och Nordvpn högst integritetsskydd, men brister på en del andra punkter.

Ökar vi avgränsningen något och ignorerar sånt som konstig prissättning och reklam på sajterna klarar sig 29 tjänster, däribland Express VPN, Nord VPN, OVPN och Private VPN som vi har testat. Dold.se är än så länge inte med i jämförelsen..

Foto: That One Privacy GuySå här klassas sju av de åtta tjänster vi har testat på That One Privacy Site (tabellen delas med CC BY-NC-SA 4.0). Klicka för att se en högupplöst version.

Fakta: Så gjorde vi testet

Till att börja med har vi valt tjänster som är hyfsat stora och populära, och inte kostar allt för mycket. Vi har utgått från genomgången från thatoneprivacysite.net för att se till att inga skumma tjänster kommer med, för att du ska kunna lita på integritetsskyddet och säkerheten. Undantaget är Dold.se, som är en välrenommerad svensk tjänst men som inte har testats på den sajten. Samtliga tjänster fungerar med SVT Play.

Själva testet har gjorts i Windows 10 Fall Creators Update med alla andra program avstängda. Efter att ha testat både Bredbandskollen och Speedtest.net får vi jämnare resultat på den senare och har därför valt det testet för att mäta hastighet.