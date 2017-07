Ett ännu större missnöje handlar om Facebooks övervakning. All information som du lägger ut använder företaget för att skapa en bild av vem du är, och den används för att skräddarsy reklam för just dig.

Du gör det genom att logga in som vanligt på Facebook och klicka på pilen högst upp till höger. Välj Inställningar och klicka på Ladda ned en kopia av din Facebook-information under fliken Allmänt. Klicka på Starta mitt arkiv två gånger och bekräfta med OK.

Det här tar lite tid, men när det är klart får du ett mejl. Klicka på länken i mejlet, ange ditt lösenord och välj Ladda ned arkiv. Ange lösenordet igen och välj Skicka. Nu sparas allt material som en mapp på hårddisken.