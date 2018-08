Ända sedan Apples första Imac har allt-i-ett-datorn varit ett intressant alternativ att ställa på skrivbordet. De har under åren haft många skepnader – allt från massiva professionella arbetsstationer till portabla skärmar med utfällbart stöd baktill.

Men den mest populära varianten på senare år är utan tvekan allt-i-ett-dator som ser ut och fungerar som en vanlig datorskärm för skrivbordet, fast med en dator diskret inbyggd antingen bakom skärmen eller i foten. Du pluggar in en strömkabel, och kanske en nätverkskabel, men för det mesta har de bra wifi så det behövs inte. Mus och tangentbord, för det mesta trådlösa och färdigt hopparade med datorn ingår som regel.

Sedan är det bara att starta upp och köra, och du har en ergonomisk dator på skrivbordet, fast med lika lite krångel som en laptop. Hårdvara har under åren blivit mer och mer kompakt, och tillverkarna har ofta helt enkelt byggt in datordelen från just en laptop för att på det sättet hålla nere storleken och minska behovet av kylning. Även de som är byggda på desktop-processorer har lågprofilkomponenter och håller måtten slimmade.

Allt-i-ett för 20 år sedan jämfört med allt-i-ett i dag.

Steget efter tekniskt

Allt-i-ett-datorer säljer inte lika bra som bärbara, och därför är det fortfarande vanligt med aktuella datorer med sjunde generationens Core-processorer, medan de helt bytts ut mot generation åtta i laptops.

Det är inte heller lika viktigt att jaga senaste hårdvaran i en stationär pc som det är i en bärbar, där ju optimering av strömförbrukning ständigt förbättras och direkt påverkar upplevelsen med bättre batteritid. En stationär pc med äldre processor kan fortfarande hänga med bra prestandamässigt.

De datorer vi testar här, i prisklassen mellan cirka 10 000 och 15 000 kronor är dessutom inte särskilt maxade prestandamässigt. Det här är datorer för hemmakontoret med fokus på Office-jobb, surf, enklare mediaredigering och media-uppspelning. I vissa fall även enklare spelande. Om den då har en åttonde generationens Kaby Lake Refresh-processor eller en sjunde generationens Core i5 för stationärs datorer spelar inte någon större roll.

Extraknäcker som skärm

En trend på senare år när det gäller allt-i-ett-datorer är att inte bara stödja extra bildskärmar med hdmi- eller displayport-utgång, utan också bygga in en bildingång. Då kan du använda datorn som extraskärm till annat också, till exempel till en spelkonsol eller separat mediaspelare.

Datorer i denna klass är tänkta främst för hemmabruk – och har ofta skärmar och högtalare väl anpassade till det. Alla har inte plats för en massa extra skärmar och tv-apparater, och då kan det vara en smart lösning. Av våra fem testade datorer har tre den möjligheten.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi valde tillsammans med vardera tillverkare ut aktuella modeller med fokus på blandad användning i hemmet i prisklassen 10 000 till 15 000 kronor inklusive moms. Två av datorerna lånades från återförsäljare. Vi sökte även datorer från Toshiba, HP och Fujitsu, men fick inte tag på aktuella datorer i tid till detta test.

Datorerna testades fabriksnya eller efter fullständig systemåterställning, samt med komplett uppdatering av Windows och medföljande mjukvara. Prestanda mättes med Cinebench 11.5, Geekbench 4, 3dmark och HD Tune Pro, samt bedömdes manuellt vid vardaglig användning. Imacs diskprestanda mättes med manuell filkopiering. Strömförbrukning och ljudnivå mättes med klass II-klassad wattmätare och studiomikrofon i kontorsmiljö, i passivt läge samt under full belastning av grafik och processor.