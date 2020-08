Allt i ett-datorn har länge varit ett behändigt alternativ till den stationära datorlådan. Det är inte alla som är intresserade av att kunna meka själv, uppgradera och kombinera efter eget behov. Många vill bara ha en dator som funkar. Packa upp, plugga in och kör, utan att behöva bekymra sig om något annat.

Det är inte bara rent och snyggt för skrivbordet, utan på senare år har de bästa modellerna börjat leverera både kraft och kvaliteter som gör dem utmärkta för den som vill ha lite högre ambitioner med datorn, för kreativt skapande med extra prestanda och proffsklass på skärm, för mediakonsumtion med extra bra ljud, hdr-stöd och externa bildingångar.Det är inte en datortyp där det finns enormt många tillverkare eller modeller att välja mellan, och flera tillverkare har på senare år blivit mer sparsamma med att släppa modeller. I skrivande stund har till exempel inte jättar som Asus och Acer en enda aktuell enhet på marknaden.Det sägs vara på väg under hösten, men det är uppenbarligen inte hög prioritet på det. Likaså saknar vi en bra Dell-allt-i-ett för hemanvändare. De har tidigare levererat några av marknadens bästa, så vi hoppas på en comeback där i framtiden.Andra tillverkare verkar satsa mer. Apple givetvis – Imac är en av deras grundpelare i produktutbudet – och hela sortimentet har nyligen uppgraderats, om än olika bra och olika mycket för olika modeller. Och HP verkar spotta ut sig mängder av datorer i alla möjliga format och prisklasser. Däribland ett gäng bra allt-i-ett. Och i år stöter vi på en ny bekantskap, en typisk enklare skrivbords-allt-i-ett från en oväntad tillverkare, annars så gaming-fokuserade MSI.Här har vi samlat ihop ett gäng datorer i lite olika prisklass, från precis runt 10 000, och nästan upp till det tredubbla. Det finns riktiga fynd, och även modeller som inte imponerar fullt ut, i alla prisklasser. Det är givetvis ett spann i prestanda, bildkvalitet och andra egenskaper, men förhoppningsvis kan du här hitta rätt dator för just dina ambitionsnivåer och din budget.Vi bjöd in samtliga tillverkare som hade allt i ett-datorer på marknaden 2019 eller 2020 och bad dem ställa upp med en aktuell modell, alternativt två om de hade datorer i markant olika prisklasser. Av åtta leverantörer var det bara fyra som hade datorer att bidra med. Vi uppdaterade också ett extra test av en HP-dator från tidigare i våras med ny information och pris för att komplettera testet.Datorerna prestandamättes med Cinebench R20 och Geekbench 5. Lagring prestandamättes med och HD Tune Pro för Windows och Blackmagic Disk Speed Test för Mac. Datorerna bedömdes därefter under minst två dagars blandad användning, inkluderat arbete i Microsoft Word och Powerpoiint, Adobe Photoshop, blandad webbsurf och filmströmning på Netflix.

Apple Imac 21,5 tum: Lysande skärm, men ligger efter för övrigt

Lilla Imacen har ofta varit ett riktigt prisvärt köp, men en uppfräschning av hårdvaran vore välkommen.

Betyg 3 av 5 Omdöme Hårdvaran internt börjar bli omodern, men med en av branschens bästa skärmar och bra thunderboltstöd hänger lilla Imacen fortfarande med, om än utan att imponera. Det är dock svårt att påstå att den riktigt är värd den slant Apple vill ha för den. Steget upp i pris till betydligt bättre 27-tummaren är inte så långt. Positivt Goda prestanda.

Utmärkt skärm.

Hög kvalitet rakt igenom.

Bra medföljande mus och tangentbord. Negativt Snålt med minne och dyrt med mer.

Måttligt effektiv hybriddisk.

Överdriven bas i högtalaren.

Äldre hårdvara. Därför är nya Imac den perfekta sista Intel-Macen

: Augusti 2020: Intel Core i5-8500, 3 GHz hexa core: Radeon Pro 560X, 4 GB: 8 GB ddr4: 21,5 tum blank ips, 4096x2304 bildpunkter

Läs hela testet av Imac 21,5 tum

Apple Imac 27 tum: Lyckad uppgradering i stort och smått

Färsk processor och grafik är de största förbättringarna med denna Imac.

Betyg 5 av 5 Omdöme Nya Imacen håller precis den kvalitet som vi förväntar oss från Apple, och med tionde generationens Core-processor samt senaste Radeon-grafik levererar den helt rätt prestanda för en ambitiös användare. Det som överraskar mest är ett gäng små förbättringar av allt från högtalare till kamera. Det här är allt annat än en billig dator, men med tanke på allt du får kan den vara värd det. I alla fall om du satsar på extra ram-minne. Positivt Riktigt rapp i prestanda.

Snabb ssd i alla konfigurationer.

Flera små förbättringar.

Som alltid högklassiga 5k-skärmen. Negativt Bara 8 GB ram som standard.

En del uppgraderingar är obekvämt dyra.

: Augusti 2020: Intel Core i7-10700, 3,8 GHz octa core: Radeon Pro 5500XT, 8 GB: 8 GB ddr4: 512 GB ssd, plats för sd-kort: 27 tum blank ips, 5k - 5120 x 2880 bildpunkter

Läs hela MacWorlds test av Imac 27 tum

HP Envy 32: Nytänkande allt i ett-dator i lyxklass

En påkostad allt i ett-dator med goda egenskaper för både seriöst jobb och underhållning.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ett kvalitetsbygge med egen stil och tilltalande design, hög klass på prestanda, skärm och ljud, och smarta extra funktioner. Är det något vi önskade lite mer av så är det hastigheten på lagringen. Och kanske ett humanare pris. Den som finns i svensk handel just nu är svårt att kalla för ett bra köp, trots massor av fina kvaliteter och funktioner. Positivt Cool design

Övertygande prestanda

Bra ljud och bild

Många smarta extra funktioner Negativt Ganska långsam ssd.

Risk för reflexer i skärm.

Orimligt dyr.

: Mars 2020, uppdaterad augusti 2020: Intel Core i7-9700, 3 GHz octa core: Nvidia Geforce RTX 2060, 6 GB: 32 GB ddr4: 1 GB ssd, plats för sd-kort: 32 tum blank ips, 3840 x 2160 bildpunkter

Läs hela testet av HP Envy 32

HP Pavilion All-in-One 27: Högklassig helhet till rätt pris

Konsumentvänlig allt i ett-dator med kvalitet i åtanke.

Betyg 5 av 5 Omdöme Det är inte riktigt proffsklass på denna dator, med en skärm som lämpar sig för mediekonsumtion snarare än skapande. Men med tanke på priset får du väldigt mycket av hög klass. Snygg 4k-skärm, högklassigt ljud, solida desktop-prestanda, en av marknadens bästa webbkameror och rätta uppsättningen anslutningar. Det är svårt att klaga. Positivt Höga prestanda.

Högupplöst skärm.

Mycket bra ljud.

Smarta funktioner och anslutningar. Negativt Hdr i skärmen ej värd namnet.

En hel del bloatware.

: Augusti 2020: Intel Core i7-10700T, 2 GB octa core: Gecore GTX 1650, 4 GB: 16 GB ddr4: 1 TB ssd, plats för sd-kort: 27 tum matt ips, 3240x2160 bildpunkter

Läs hela testet av HP Pavilion All-in-One 27

Lenovo Ideacentre A540: Snyggt paket, men saknar det lilla extra

Lenovos allt-i-ett har en minst sagt unik design, men kvalitetsmässigt sticker den inte ut lika mycket.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ska du bara ha en bra dator för kontorsjobb och att strömma lite film på då och då är denna stilfulla dator ett bra och prisvärt val. Du får mycket prestanda och lagring för pengarna, en skärm som passar bra till det mesta om än inte till allt, och överraskande bra ljud. Vi saknar extra grafik för spel och skapande, men annars känns det här som ett rätt så komplett paket. Positivt Goda jobb prestanda.

Rolig, annorlunda design.

Kraftfullt och snyggt ljud.

Stor, snabb ssd. Negativt Ingen extra grafik.

Något ljussvag skärm.

Bitvis högljudd kylning.

: Augusti 2020: Intel Core i5-9400T, 1,8 GHz hexa core: Intel UHD Graphics 630: 8 GB ddr4: 512 GB ssd, plats för sd-kort: 27 tum blank ips, 2560x1440 bildpunkter, multitouch

Läs hela testet av Lenovo Ideacentre A540

MSI Pro 24X: Prispressat och flexibelt för kontoret

En enkel allt-i-ett som inte riktigt ger dig allt i ett, men går att anpassa flexibelt till din arbetsplats.

Betyg 3 av 5 Omdöme Med pressat pris, stabila notebookprestanda och en del smarta lösningar runt anslutningar och upphängning finns det definitivt en plats för MSI Pro 24X. Om den platsen är just ditt skrivbord beror på hur mycket dator du behöver, och hur mycket jobb du är beredd att investera i för att komplettera och anpassa den efter dina behov. Positivt Kompakt och slimmad.

Smart med vesa-fäste.

Extra lagringsdisk.

Smart placerade portar. Negativt Begränsade prestanda.

Usla högtalare.

Ingen webbkamera.

Bitvis högljudd kylning.

: Augusti 2020: Intel Core i5-10210U, 1,6 GHz quad core: Intel UHD Graphics 620: 8 GB ddr4: 256 GB ssd, 1 TB hdd: 23,8 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter

Läs hela testet av MSI Pro 24X