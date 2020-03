Det finns många tillfällen när vi vill kunna spela in det som sker på skärmen. Om datorn krånglar kan det vara svårt att beskriva vad som händer, och det är smidigare att skicka en film till någon kunnig.

På samma sätt finns det mycket som är lättare att förklara på film. Att lägga ut instruktioner till program på Youtube har blivit populärt, och du kan förstås även göra det direkt med dina vänner och kollegor.

Ja, det finns till och med människor som blivit rika på sina skärmfilmer. Svensken Felix Kjellberg, alias Pewdiepie, är världsberömd för sin Youtube-kanal där han filmar och kommenterar datorspel han spelar. Framgången har till råga på allt gjort honom till mångmiljonär.

Inbyggd i systemet

Att spela in skärmen har hittills varit dyrt eller krångligt, men från och med Windows 10 är det busenkelt. Funktionen finns nämligen inbyggd i systemet.

Verktyget kallas för Game DVR, och det är framför allt skapat för att du ska kunna spela in olika spelmatcher. Du kan sedan använda den inbyggda Xbox-appen för att dela resultatet med dina spelkompisar.

Det finns dock inget som hindrar dig från att använda verktyget till helt andra saker. Du kan spela in valfritt program, och eftersom resultatet blir en så kallad mp4-fil kan du använda den hur du vill.

Du kan även öppna filmen i Windows 10-appen Foton för att trimma den – alltså skära bort delar i början eller slutet.

Steg för steg: Spela in det du ser på skärmen

1. Starta programmet

Öppna det program eller spel som du vill spela in. Härifrån finns det två sätt att börja spela in. Det första är att trycka samtidigt på Windows-tangenten och bokstaven G (en förkortning för Game). Nu öppnas Microsofts Xbox Game Bar upp, som är tänkt för spelare, men även fungerar utmärkt att spela in vad som helst som sker på skärmen.

2. Börja spela in

Tryck på spela in-knappen (rund med prick i mitten) under Klipp i övre vänstra hörnet för att börja spela in skärmen. Låter det här lätt som en plätt? Du kan också helt slippa Xbox Game Bar-gränssnittet genom att trycka på tangenterna Windows+Alt+R (Record) och börja spela in direkt. Under inspelningen kommer du se en liten rektangel som visar hur lång tid klippet är (se ovan). Den här kommer dock inte synas i den färdiga filmen. När du känner dig färdig, klicka på stopp-knappen.

Verktyget kan även ta skärmdumpar, alltså stillbilder av skärmen. För att göra det använder du ikonen som ser ut som en kamera eller trycker på Win+Alt+PrtScn. Skärmdumpen lagras som en jpg-bild i samma mapp som filmerna.

3. Hitta filmen

Alla filmer som spelas in samlas under en mapp som heter Skärmdumpar, men den här kan vara lite svår att hitta i Utforskaren. För att slippa leta, öppna Xbox Game Bar (windowstangenten + G) och klicka på Visa alla klipp för att komma direkt till mappen och se dina sparade klipp.

4. Ändra inställningar

För att få mer kraft i verktyget klickar du på knappen Inställningar (överst till höger). Här kan du välja att spela in spelet i bakgrunden och du kan slå på en timer. Du kan även bestämma om du ska spela in din egen röst via mikrofonen.

5. Så spelar du in – utan Windows 10

Även om du saknar Windows 10 är det möjligt att spela in din skärm. Det är dock inte inbyggt i operativsystemet utan du får använda fristående verktyg.

Apowersoft är ett helt gratis overktyg som till och med går att starta direkt från webbläsaren. Om du hellre laddar ner det som en app går det också bra. Testa Apowersoft här!