Många av oss sorterar våra fotografier baserat på när de är tagna. Det här kan leda till krångel vid utlandsresor till andra tidszoner. Tar du bilder med mobilen är det sällan något problem – den ställer in sin tid själv. Men kameran gör ju inte det.

Oftast är det dessutom ganska krångligt att ställa om tiden i kameran och inte alltid lätt att komma ihåg att göra det både under resan och vid hemkomsten. Så visst har du väl många gånger kopierat över dina bilder till datorn, för att upptäcka att tiderna är helt felaktiga?

Det hela kompliceras ytterligare av att det finns olika tidsangivelser. Dels handlar det om Windows filtidsstämplar Skapad den och Ändrad den som funnits med ända sedan DOS-tiden och dels om den modernare exif-informationen Fotodatum som kameran lägger till i själva bilden. Gratisprogrammet Exif Date Changer tar hand om alla tre. Ladda ned och installera programmet här .

Sortera bilderna rätt med rätt tid

1 TIDSSKILLNAD. När du öppnar programmet kan du längst upp välja mellan att justera tiden för alla bilder i en mapp eller enbart markerade bilder. Längre ned finns Adjust time by, där du kan ställa in tidsjusteringen för den tidszon du varit i, plus eller minus.