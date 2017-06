Det finns en standard för hur former i flödesscheman ska se ut. Exempelvis betyder en romb ett beslut, medan en rektangel betecknar en process. Google Teckningar har alla former och verktyg du behöver för att skapa professionella flödesscheman på nätet.

2. FORMER

Använd hårkorset för att placera din form där du vill ha den. Dubbelklicka i den för att skriva in en text och välj Centrera i menyvalet Justera. Lägg till några fler former och gör likadant. Ctrl + C och Ctrl + V är bra för att få samma storlek på alla.

3. BIND IHOP

Använd de röda stödlinjerna för hjälp med placeringen. Sedan behövs sammanbindning. Välj Pil från ikonen Linje i menyn. Vid behov, använd också Vinklad anslutare. Koppla ihop dina former. Pilarna klickar automatiskt till mittpunkterna.

4. MÄRK

Välj Textruta i menyn och dra ut textrutor där du vill ha svarsalternativen för de olika pilarna. Skriv in svaren. När hela ditt schema är klart kan du ladda ned det i valfritt grafikformat med hjälp av Arkiv-menyn eller publicera det direkt på webben.