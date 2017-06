Därför har Microsoft lagt till ett sätt att kringgå lösenordet för inloggning, men inte för att göra viktiga ändringar: Du kan skapa en pinkod som bara används för just inloggning.

Windows 10 använder som standard ett Microsoft-konto för inloggning. Det kan vara samma konto du har för Office 365, Outlook och andra Microsoft-tjänster, eller ett nytt konto du enbart har för datorn. Eftersom det är ett onlinekonto är det extra viktigt att lösenordet är säkert, men det är inte så kul att behöva skriva in det varje gång du loggar in på datorn.

Det gör du genom att öppna Start -> Inställningar -> Konton -> Inloggningsalternativ. Här kan du titta en bit ner där du hittar PIN-kod och kan skapa en kod. Du måste först bekräfta ditt kontolösenord och får sedan välja en kod på minst fyra siffror.

På loginskärmen kan du välja mellan pinkod och lösenord.

Med pinkod blir det lättare och snabbare att logga in, vilket gör det lättare att använda ett riktigt säkert lösenord till Microsoft-kontot. Du får bara ett fåtal försök innan du måste logga in med lösenordet istället, så det är inte troligt att någon kan gissa sig in i datorn. Om någon får tag i pinkoden ger det dessutom bara tillgång till den datorn och inte till hela kontot.