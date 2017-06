Du vill ju ut på internet, eller hur? Det är det de allra flesta vill göra med surfplattan, spelkonsolen, datorn eller mobilen. Och det är inte bara dessa prylar som ska ut på nätet. Smart-tv:n, övervakningskameror, hemstyrningssystem, fast telefon via ip, samt många moderna skrivare funkar bäst när de är anslutna till nätet och samma sak gäller exempelvis nas-servrar, trådlösa högtalare och routrar.

Vi börjar med det mest grundläggande: Infrastrukturen. Bara ordet får dig säkert att gäspa, men det är ack så viktiga saker. Det är ett samlingsnamn på all den teknik du använder för att koppla samman alla uppkopplade prylar i ett modernt digitalt hem.

1. Hastigheten anger såklart hur fort det går, alltså hur mycket data du kan ladda upp eller ladda ner samtidigt. Det anges i bitar (alltså ettor eller nollor) per sekund. Numera pratar vi som regel om miljontals bitar, vilket betyder att enheten är megabit per sekund, och det skrivs Mbit/s eller ibland Mbps.

Bredband har ofta olika hastighet för ner- och uppladdning. Står det till exempel 100/10 Mbit/s innebär det 100 Mbit/s för nerladdning och 10 för uppladdning. Det flesta behöver mest bandbredd för nerladdning.

Att strömma en film från till exempel Netflix eller Youtube förbrukar mellan 2 och 10 Mbit beroende på upplösning och kvalitet. Det kan du till och med få med en 3g-uppkoppling – dock med risk för avbrott och att din datakvot tar slut. Fördelen med ett rejält fast bredband är att du kan strömma filmen, och samtidigt göra en massa annat – säkerhetskopiering, programuppdateringar, Skype-samtal, nerladdningar, kolla på fem filmer till – utan att behöva oroa dig för trafikstockning.

2. Svarstiden handlar om hur snabbt du får svar från andra datorer på internet. Det beror på många olika saker, men din uppkoppling är en viktig bidragande faktor. En mobil 3g-uppkoppling lägger i genomsnitt till mellan 100 och 300 millisekunders fördröjning. En 4g-uppkoppling är bättre, men även dess cirka 30-100 millisekunder är märkbara. Via mobilt bredband finns risken att det går ännu långsammare om du har svag signal. Här har fasta bredbandsuppkopplingar en klar fördel. Med internet via kabelnätet eller fiberuppkoppling kan du för det mesta få ner svarstiderna till under 20 millisekunder.

När är svarstiden viktig? Framför allt är det avgörande för dig som spelar spel online. Låg så kallad ”ping” gör att du kan reagera på det som händer i spelet mer direkt, och i vissa spel kan det vara helt avgörande. Video- och röstsamtal med fördröjning på några tiondels sekund kan också bli frustrerande. Många moderna webbapplikationer, exempelvis mejl- och Office-appar är också beroende av snabba anrop till sina servrar, och går påtagligt segare om du har långa svarstider.

3. Datakvoter är främst ett problem om du har mobilt bredband, alternativt delar nätverket via din mobil. Där köper du en surfpott, och när den är slut så måste du betala mer. Har du möjlighet att koppla upp dig på wifi istället när du är hemma så spar du pengar.

Mobilt bredband med sim-kortet i en liten hotspot-router som denna är smidigt, men inte särskit snabbt eller ekonomiskt

Fasta bredband har inga sådana datakvoter, utan du får surfa hur mycket du vill. I kontrakten finns det dock för det mesta en finstilt paragraf som säger att du inte ska utnyttja det orimligt mycket. Exakt vad det innebär är lite oklart, men så länge du inte strömmar hd-film dygnet runt så borde det inte vara något problem.