Många av oss spenderar dyra pengar på Netflix, matkassar och liknande prenumerationstjänster. Vill du veta hur mycket kan du använda Minatjänster.se. Den samlar alla prenumerationer i ett skal – och låter dig även säga upp abonnemang du inte vill ha kvar.

Mina tjänster ger dig dessutom förslag på billigare alternativ när det gäller exempelvis el- och telefonbolag.På så vis finns stora pengar att tjäna för många användare.

Du loggar in via bank-id, och kan välja att göra det i datorn eller via en app för Android och IOS. Nyligen inledde Mina tjänster också ett samarbete med Swedbank som gör att du som är kund här får tillgång till tjänsten direkt i bankappen.