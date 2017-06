Kontakter, kalender och påminnelser Kontaktlistan är en central del av e-postandet, men den kan även samla dina telefonkontakter och vänner på sociala medier. Det här kan ibland förvirra och leda till dubbletter, men börjar du rensa upp och slå samman kontaktinformation så uppdateras den direkt på alla dina enheter. Kalendrarna fungerar på samma sätt: lagrade i molnet är de alltid uppdaterade oavsett på viken enhet du matar in dem.

Samtliga erbjuder också åtkomst från andra mejl-program, via något som brukar kallas traditionella imap- och smtp-servrar. Så du kan komma åt Gmail från mejlprogrammet på en Mac, och vice versa. I många fall behöver du inte ens det, i mejlappen i IOS finns till exempel både Gmail och Outlook.com som förinställda val.

Troligen använder du ett helt gäng molntjänster redan. Din nya smartphone och dator är bägge halvvägs ute i molnet. Det är mer eller mindre nödvändigt att ha ett Microsoft-, Google- eller Apple-konto för att kunna använda och logga in på en dator, platta eller telefon numera. Dina prylar säkerhetskopierar automatiskt kontakter, inställningar, inloggningar, appinformation och mycket mer i molnet och dessa synkas med varje ny enhet som du loggar in på.

Du kan dela mappar, skrivare och liknande saker mellan enheter i ditt hemnätverk, men med smarta molntjänster kan du göra samma sak var som helst. Sitter du på bussen men behöver komma åt den Word-filen du skrev på datorn hemma? Inga problem. Vill du spara festbilderna så att inte bara din bättre hälft kan se dem, utan också kusinen i New York? Lätt som en plätt.

Du som blandar pc, Mac, Android och IOS, kan vilja synka en molntjänsts information med en annan. Det går för det mesta att ordna, men kan innebära ett visst bökande. Smartast är att välja en molntjänst som funkar direkt på de prylar du vill använda.

Din disk i molnet

En viktig tjänst är de så kallade Drive-delarna, alltså den molnbaserade lagringsplatsen. På en dator når du filerna via webbläsaren eller med ett synkningsprogram. Det skapar en kopia av onlinedisken i en mapp på datorn, och om du lägger filer där, redigerar eller tar bort filer, så gör programmet detsamma på din online-drive. Du kan ha samma "drive" ansluten till flera datorer, och om du gör en ändring på dator A så uppdateras den på dator B så fort den anslutit till internet.

På mobila enheter finns det appar för att komma åt lagringen, men där har du direkt koppling till online-enheten. Det kan ju annars bli trångt att behöva ha en lokal kopia på flera gigabyte på en smartphone.

Synkningen sker med små diskreta program i bakgrunden. På den här datorn har vi tre tjänster igång samtidigt. Vi kör Microsoft Onedrive, Google Drive och utmanaren Dropbox.

Lagringen används även för att kopiera bilder och video från telefonen. Här kan det vara smart att kolla in dess inställningar så att du inte laddar upp onödigt mycket och får slut på lagringsplats. I Android hittar du inställningarna i appen Foton, i IOS under Icloud i inställningsmenyn och på en Windows-telefon under Inställningar och Säkerhetskopiering.

Icloud och Google Drive har också snygga bildgallerier online där du kan titta på, sortera, göra enklare redigering och dela med dig av fotona.

Google Drive ger dig 15 GB utrymme gratis, medan Microsoft och Apple erbjuder 5 GB. 5 GB kan låta lite, men det räcker väldigt långt för sådant som Office-dokument och jpeg-foton. Vill du spara film, musik, högupplösta foton med mera kan det däremot bli trångt. En överfull mejl-inkorg kan också bidra. Du kan då välja att abonnera på mer utrymme. 50 GB kostar till exempel ca 10-20 kronor i månaden beroende på tjänst.