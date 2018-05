Det finns få tillfällen när vi har lika stor nytta av våra smarta mobiltelefoner som när vi är ute och reser. Det finns gott om fantastiska appar som kan hjälpa oss med alla stadier i resan. De hjälper oss att hitta de billigaste biljetterna, de bästa hotellen och de roligaste upplevelserna. Det finns även fantastiska reseguider, kartor, översättningstjänster med mer.

Här har vi samlat några av våra favoriter inför sommaren 2018.

Flyg & charter

Hitta de billigaste flygbiljetterna

Vill du ha en billig flygbiljett är nätets prisjämförelsetjänster vad du behöver. Fyll bara i avreseort, destination och datum så hittar du bästa biljettpriserna. Du kan även göra mer avancerade sökningar genom att exempelvis välja bort flyg med mellanlandning och välja näraliggande datum. Flera appar låter dig även hitta billigare sista minuten-biljetter till charterresan.

Flygresor.se (Svenska Resenatverket)

Kayak

Sista minuten till lågpris

Ett alternativ till att köpa sina flygbiljetter är att välja charterbolagens paketresor. Via reseguidens app kan du jämföra vad exempelvis Ving, Apollo och TUI har att erbjuda

Reseguiden.se

Appen som bevakar flygresorna

Vill du flyga till en bestämd plats men tycker att priset är för högt? Smarta appen Hopper kan hjälpa. Skriv bara in destination och önskade datum så får du se priset just nu – och om det väntas gå upp eller ned. Om du räknar med en nedgång väljer du Watch This Trip. Då får du ett meddelande när resan finns till ett lägre pris.

Hopper

Billigt flyg till slumpvis resmål

Välj rätt plats i flyget

Prisjämförelsetjänsten Kiwi (före detta Skypicker) låter dig söka på resor från Sverige till en obestämd destination eller obestämda datum. Du kan också visa alla flyg till en viss region eller under en viss period.

Om du kan välja plats på planet kommer Seatguru till stor nytta. Utifrån flygnumret visas en skiss över planet. På så sätt kan du undvika dåliga platser, till exempel nära toaletten.

Seatguru (Tripadvisor)

Flygbolagen som oftast är sena

Appen Flightstats hjälper dig att välja flygbolag genom att titta på statistik om exempelvis hur bra de är på att passa tiden.

Flightstats

Här är flygplanen – just nu!

Flightradar24 är flygnördarnas drömapp. Den visar exakt var alla flygplan befinner sig just nu. Ikoner flyttar sig i takt med planens rörelse och du kan få veta mer om exempelvis flygbolag, flygplanstyp och rutt.

Flightradar24 Free

Full koll på biljetterna

Nästan alla flygbiljetter är elektroniska, och Tripit kan hålla ordning på dem. Appen samlar ihop alla biljetter och bokningsbekräftelser till en sammanhållen resplan.

Tripit

Hitta rätt på flygplatsen

Svårt att hitta rätt på flygplatsen? Låt Gateguru guida dig! Du ser vilka restauranger och butiker som finns, och det du får praktiska tips från andra resenärer.

Gateguru

