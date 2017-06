Den mobila versionen av Google Maps är en utmärkt vägvisare och den inbyggda steg för steg-navigationshjälpen med röstfunktion gör det lätt att hitta fram utan att ta ögonen från vägen.

Men det går också att ta hjälp av appen om du behöver göra ett stopp på vägen mot din destination. Du kanske vet att du kommer att behöva stanna och tanka eller att du kommer att bli hungrig om resan är lång.

Du börjar med att lägga in slutdestinationen och kan sedan leta efter det du behöver på vägen. Det går bara att lägga in ett stopp, men när du väl tagit din första paus kan du alltid lägga in en ny.

Låt Google visa var du kan tanka



1. Hitta

Starta Google Maps i mobilen och skriv din destination i sökfältet. När du hittat rätt, klicka på bilikonen nere till höger. Du ser din resväg på kartan. Tryck på pilikonen nere till höger för att starta navigeringen.

2. Leta paus

Klicka på förstoringsglaset. Du kan hitta ditt stop genom att välja Bensinstation, Restauranger, Matbutiker eller Kaféer. Du kan också söka något specifikt med Sök längs vägen.

3. Välj