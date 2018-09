Chromebook-datorer har länge varit ett lite undanskymt alternativ till en vanlig bärbar pc med Windows för… i alla fall den som alltid har tillgång till bra internetuppkoppling. Med få undantag har det rört sig om små och enkla datorer med låga prestanda, och inga avancerade funktioner.

I början var det i stort sett bara en webbläsare i en låda. Men med åren har systemet blivit mer komplext, med en handfull inbyggda funktioner, mer intern lagring, större variation på design, hårdvara och pris, fler specialutvecklade appar, och möjligheter att kunna jobba offline.

Två Google-system i samma dator.

Två system i ett

I år har den stora nyheten varit att det stöd för Android-appar som det länge har pratats om äntligen har implementerats. Det gick lite krassligt till en början, med stabilitetsproblem beroende på vilken hårdvara en viss Chromebook hade, men med nya uppdateringar av Chrome OS under året har det blivit bättre.

Denna nya möjlighet i Chrome OS öppnar upp för hundratals intressanta appar, men ställer datorerna inför en ny utmanin: Android-appar är i regel designade för telefoner och surfplattor med pekskärm.

I Sverige hittar vi fem tillverkare av Chromebook-datorer: Acer, Asus, Dell, HP och Lenovo. Googles egna Pixel-datorer säljs tyvärr inte officiellt.

Den allra första Chrome OS-datorn kom från just Google 2010 och hette CR-48. Den var liten, plastig och billig. Det är de flesta Chromebook-datorer fortfarande.

Nu med pekskärm

Alla tillverkarna har under året släppt intressanta nya Chromebooks med så kallad 2-i-1-design, det vill säga flippbar pekskärm som går att vrida 360 grader till surfplatteläge. Därför har vi valt att denna gång ta in just dessa för test och fokusera lite extra på just hur bra de är på det.

De är visserligen på tok för stora och klumpiga för att kunna konkurrera med en Ipad, en riktig Android-platta eller en Microsoft Surface, men för många Android-appar fungerar de utmärkt. Vi tittar därför lite extra på sådant som prestanda i Android-appar, kvalitet på pekskärm och möjligheten att använda mus och tangentbord i en del Android-appar.

Alla datorer vi testar kör appar från Google Play Store stabilt. Ett par av dem lyckas inte utnyttja processorernas alla kärnor, vilket gör att mer krävande appar kan upplevas som långsamma, men för övrigt fungerar Android-stödet precis som utlovat.

Google har även en av de vräkigaste Chromebook-datorerna, Pixelbook med upp till Core i7-processor. Synd att den inte säljs i Sverige, då hade den varit med i detta test.

Tillverkarnas utbud av Chromebook-datorer varierar numera i stil, prestanda och pris, och det avspeglar sig på detta test. Vi har två lite dyrare modeller med kraftfullare processor, 64 GB lagring och full hd-skärm och tre enklare modeller med mindre prestanda, skärmupplösning och minne. Riktigt i premiumklass är dock inte någon av dem, utan vi pratar priser mellan 4 000 och 8 000 kronor.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga tillverkare att ställa upp med sin bästa tillgängliga och mest aktuella Chromebook med pekskärm och stöd för Android-appar, oavsett prisklass. Av fem tillfrågade tillverkare hade alla utom Dell en dator att ställa upp med. För att komplettera lånade vi därför in en Dell-dator från återförsäljare.

Datorerna prestandamättes med Googles rekommenderade testskript Speedometer samt med javascripttestet Octane. Prestanda för Androidappar testades med appen Geekbench 4. Prestanda, hantering och kvalitet bedömdes sedan med navigering på webbsidor, orbehandling och kalkyljobb i molnversionen av Microsoft Office 365, uppspelning av video från Netflix och Youtube, samt en handfull appar och spel från Google Play Butik.