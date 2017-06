3. Varannat mejl är spam

I år räknas det med att vi skickar någonstans runt 200 miljarder mejl världen över. Lika duktiga beräknas spammarna vara som 2015 stod för ungefär hälften av alla mejl. Då var det ändå ett rekordlågt år för spam. Men även om spam minskar, så har skadliga program och annat otyg som skickas med dem ökat, enligt säkerhetsföretaget Symantec.

4. Världens värsta nu aktiva spammare

Spamhaus är en organisation som håller koll på spam och spammare världen över. Enligt sajten är den västa aktiva spammaren just nu "Canadian Pharmacy", ett spam-"företag" som har funnits länge. Canadian Pharmacy tros utgå från ryssland och/eller Ukraina. Med hjälp av olika botnät och webbhosting i Kina skickar de ut tiotals miljoner spammejl - varje dag.

Se topp 10-listan över värsta spammare här.

5. Världens värsta spammare - någonsin

Canadian Pharmacy (ovan) skickar ut hisnande 10 miljoner spammejl om dagen. Det är ingenting mot vad den värsta spammaren gjorde innan FBI grep honom. Oleg Nikolaenko från Ryssland kontrollerade ett botnät på en halv miljon datorer. Med dessa skickade han ut 10 m i l j a r d e r mejl om dagen. "The king of spam" stod för cirka 30 procent av all världens spam runt år 2009. Han greps 2010 och dömdes 2013 till fängelse den tid han redan suttit i väntan på domen, plus tre års villkorlig dom.

Nästa sida: Så mycket tjänar spammarna