Inget ont om ordbehandlingsprogram som Word; de passar utmärkt för att skriva brev, uppsatser, artiklar och annan text som har en början och ett slut. Ska du däremot skriva anteckningar och skissa på idéer lär du märka att ett ordbehandlingsprogram blir lite för trubbigt. Här är ett anteckningsprogram som Onenote ett bättre val.

Medan Word framför allt är gjort för att hantera text hanterar Onenote utan problem även ljudinspelningar, bilder, filmer, internetlänkar, skärmdumpar och mycket annat. Du kan alltså samla allt du jobbar med i Onenote.

En annan stor poäng är att du inte är bunden till några textrader. Du kan infoga text var som helst på skärmen – och samma sak gäller förstås allt annat material.

Din anteckningsbok

Till skillnad från andra program behöver du inte tänka på några filer i Onenote. Du hittar allt på ett ställe – och du kan förstås också söka och skapa taggar.

För att skapa ordning är Onenote indelat i tre nivåer: Anteckningsböcker, avsnitt och sidor.

Du börjar med att skapa en anteckningsbok för varje projekt. Du kan exempelvis ha en för privata projekt och en annan för sådant som rör jobbet eller föreningsengagemangen.

Anteckningsboken delas in i avsnitt, exempelvis scheman, planer och idéer och dessa består i sin tur av sidor.

Eftersom dina anteckningar ligger i molnet kommer du åt dem överallt på såväl dator som mobil eller surfplatta. Du kan också dela dem med andra.

I och med att Onenote fungerar annorlunda än exempelvis Word kan programmet ta lite tid att förstå sig på. Man måste helt enkelt sluta tänka på pappersark och istället tänka på anteckningsböcker som rymmer all typ av information.

Hur installerar jag?

Onenote-appen ingår som standard i Windows 10, så det enda du behöver göra för att starta är att trycka på Start-knappen och leta upp OneNote i den alfabetiska listan. Har du råkat avinstallera appen kan du installera den på nytt via Microsoft Store.

Måste jag logga in?

Onenote är en molntjänst, så för att använda den måste du logga in med ditt Microsoft-konto, alltså en Outlook-, Live- eller Hotmail-adress. För att logga ut eller ändra konto klickar du på ditt eget namn uppe till höger och väljer Logga ut eller Lägg till konto. Om du redan är inloggad i Windows 10 använder du förstås samma uppgifter.

Du behöver bara logga in dig på Onenote första gången – därefter sker det med automatik.

Finns Onenote för andra prylar?

Du kan köra Onenote i Android eller IOS. Öppna bara Google Play Butik eller App Store och sök efter Microsoft OneNote. För att kunna arbeta med samma anteckningar måste du förstås använda samma inloggningsuppgifter.

Du kan också nå Onenote i webbläsaren på adressen www.onenote.com.

Varför har jag två Onenote?

Onenote var tidigare en del av Office-paketet men ingår numera utan kostnad i Windows 10. Den gamla Office-versionen, som heter Onenote 2016 kan med andra ord finnas kvar på din dator. Det finns däremot sällan någon anledning att använda den, även om den fortfarande uppdateras.

Vill du inte använda gamla Onenote 2016 går det förstås avinstallera.

Vad finns för tillägg?

Det finns gott om tillägg till Onenote, exempelvis Onenote Clipper, som snabbt och smidigt låter dig kopiera material från webben. Du hittar fler smarta Onenote-tillägg i vår guide här.

Så funkar Onenote

1. Verktyg Precis som i andra Office-program hittar du alla verktyg via menyerna i topp och den verktygslista som öppnas när du klickar här.

2. Tagga

Lägg in taggar (etiketter) till dina anteckningar så blir de lättare att hitta.

3. Dela

Klicka här för att dela din anteckningsbok med andra.

4. Välj

Visa alla dina anteckningsböcker.

Klicka en extra gång för att gömma menyerna och bara visa själva anteckningen.

5. Sök och visa

Klicka på förstoringsglaset för att söka efter text och etiketter. Klockan nedanför visar de senaste anteckningarna.

6. Anteckningsböcker

Byt till en annan anteckningsbok – eller skapa en ny.

7. Avsnitt

Här ser du alla avsnitt i anteckningsboken. Du kan även skapa nya.

8. Sidor

Listan över alla sidor i ett avsnitt.

9. Rubrik

Rubriken för din anteckning – och information om hur gammal den är.

10. Skriv

Klicka var som helst för att lägga in block med text, bilder och annat material.

11. Rita

Via menyn Rita finns det pennor, figurer och andra verktyg för att rita och markera.