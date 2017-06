En mer trolig användning för datorstickan är som en minimal och diskret surfdator, fast monterad på en datorskärm, eller som mediacenter-dator baktill på tv:n. Då räcker det med att du kopplar in och kopplar upp en gång, sedan har du en billig och behändig komplett pc som funkar utan att ta upp plats eller ens synas.

Det finns lösningar i flera av pinnarna för att fjärrstyrning med mobilen och det finns även bra tredjepartsappar för det. Men du måste fortfarande först ställa in datorns wifi varje gång du flyttar den till en ny plats. Och för det krävs ett tangentbord.

En hdmi-kontakt i ena änden gör att du kan plugga in stickan direkt i en skärm, projektor eller tv. Det är dock få skärmar där det är praktiskt möjligt, då pinnarna inte är smala nog för det. Lyckligtvis levereras alla vi sett hittills med en liten förlängningskabel för hdmi, så att pinnen kan hänga som en dongel eller i vissa fall monteras fast på baksidan av en skärm.

Här har vi testat några av de mesta populära datorstickorna just nu, med prislappar från under tusenlappen och upp till hela 4 000 kronor för den allra mest kraftfulla. De flesta ligger dock just mellan 1000 och 1500 kronor, med liknande funktioner och hårdvara. Är det någon skillnad på dem? Vad klarar de av och hur praktiskt är det att använda en? Och är en fyra gången så dyr pinne verkligen fyra gånger så bra? Här får du svaren.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga tillverkare av datorstickor som sålde modeller med Windows 10 eller senaste versionen av andras operativsystem. Hade tillverkare två signifikant olika modeller bad vi dem ställa upp med bägge. Av de inbjudna tillverkarna var det ett flertal som inte svarade eller som inte hade en enhet att skicka in. Vi kompletterade då testet med två datorer som vi lånade från lokala butiker.

Datorerna testades fabriksnya i obrutna förpackningar, och uppdaterades till senaste version av Windows 10 respektive Chrome OS. Windows-datorerna prestandamättes med Cinebench 11.5 och HD Tune Pro, och samtliga datorer bedömdes manuellt med arbete i Office-program (online-Office för Chromebit), uppspelning av Youtube via webbläsare, surf på diverse nyhetssajter och uppspelning av Netflix-filmer i 1080p med respektive systems standardapp.

Uppdatering 2017-05-22: Detta testet publicerades ursprungligen i oktober 2016. Sedan dess har två av de testade produkterna utgått: Lenovo Ideacentre Stick 300 och Modecom Free PC. Vi har valt att ta bort båda från testet.