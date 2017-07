Det första programmet som kan räknas som ett virus skrevs 1971 av en man vid namn Bob Thomas. Viruset kallades Creeper och designades för att kunna kopiera sig självt mellan datorer på Arpanet, föregångaren till internet. Förutom att kopiera sig självt och spridas vidare så gjorde det ingen större skada. Om din dator smittades så var det enda som hände att ett meddelande dök upp: "I'm the creeper: catch me if you can" (Jag är Creeper, fånga mig om du kan). En annan man vid namn Ray Tomlinson tog viruset på orden och skapade ett liknande program som också spreds via Arpanet, men med syftet att radera alla kopior av Creeper.

Läs mer: Klassiska datorvirus som tog världen på sängen