Allt kan stjälas. Till och med människors identitet. Så kallade id-kapningar är ett brott som växer lavinartat i Sverige. Enligt en Sifo-undersökning som försäkringsbolaget My safety har gjort fick 190 000 svenskar sin identitet kapad förra året. Det är mer än 520 om dagen.

Undersökningen genomfördes för tredje året i rad, och under den här tiden har antalet drabbade ökat med 64 procent.

Vad id-kapning handlar om är att någon använder dina personliga uppgifter för att exempelvis handla eller föra över pengar.

I september förra året berättade exempelvis Sydsvenskan om hur en id-kapning kostade skånske Amir Ghotaslou en halv miljon kronor. Bedragarna hade bland annat köpt en bil, en grävskopa och en hoppborg på hans bekostnad.

Sedan förra sommaren är id-kapning ett brott som kallas "olovlig identitetsanvändning". Det kan ge upp till två års fängelse om användningen ger upphov till skada eller olägenhet. Polisen satsar hårt på att öka bekämpningen, men det finns förstås saker som man själv kan göra för att skydda sig. Här är 10 konkreta tips.

1. Skydda kontouppgifterna

Lämna aldrig kontouppgifter via e-post, sms eller sociala medier. Om du ska använda dem – logga in som vanligt via din internetbank eller hos något annat företag där du är kund.

Se även till att hålla uppsikt över ditt betalkort. Uppge aldrig dina koder till någon annan, och ha det givetvis inte uppskrivet i plånboken.

2. Håll koll på kontot