Ibland vill man snabbt föra över filer till en annan dator. I det läget är Dropfile en smidig tjänst. Dra bara in en fil i webbläsaren och klicka på Upload my files. Nu laddas filen upp på Dropfile-servern och det skapas en webbadress för nedladdning. Via den här adressen går filen att ladda ned – från valfri webbläsare. Eftersom det inte krävs någon registrering blir det både enkelt och smidigt.

Däremot är det förstås viktigt att vara medveten om att Dropfile, precis som andra molntjänster, också kan medföra risker. Dokument som sprids över internet kan komma hamna i orätta händer – och det också viktigt att ha ett uppdaterat antivirusprogram när man tar emot filer från andra.