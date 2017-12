Ända sedan Ultrabook blev ett begrepp har den slimmade 13-tummaren varit laptop-branschens finaste division. Det är här som tillverkarna visar upp sig från sin bästa sida och trycker in det mesta och bästa de kan prestera. De bästa skärmarna, den lyxigaste designen och materialen, nya snabbare och bättre portar, snabbaste lagringen och spännande nya innovationer. Och naturligtvis en prislapp som matchar det.

Visst, maffiga gamingdatorer och tunga bärbara arbetsstationer har alltid funnits som är kraftfullare, men inget har kombinerat vass prestanda med riktig bärbarhet som den gamla goda 13-tummaren. 2017 är de tunnare och lättare än någonsin, och samtidigt mer kraftfulla och på samma gång bättre på att spara ström.

Äntligen nya tillverkare

En intressant sak är att vi denna gång får två tillverkare som för första gången ger sig på att bygga notebooks. Andra tillverkare visar att de fortfarande hänger med, efter ett par tveksamma säsonger.

I detta test har vi tagit in vardera tillverkares toppmodell just nu. Det blev en mix av traditionella notebooks, design-notebooks för privat bruk, seriösa arbetshästar för företag och proffs, och både med och utan pekskärm. Det visade sig att de olika tillverkarnas flaggskepp kan delas in i två prisklasser, antingen runt ungefär 15 000 kronor eller runt ungefär 20 000 kronor.

Många datorer blev det. Vad som är praktiskt med tunna lätta noteboooks är att de är enkla att stapla på hög.

Nya processorer höjer nivån

Skillnaderna i prestanda är lika stora, men inte nödvändigtvis knutna till prislappen. Framför allt är det två saker som gör att de skiljer sig åt: är de byggda för maximal strömsnålhet, tunn design och tystnad eller för maxad prestanda? Vi får också i detta test tillfälle att testa ett par datorer med Intels nya åttonde generation Core-processorer. Dessa innebär ett rejält kliv uppåt i prestanda för ultratunna bärbara, men nedåt i värmeutveckling och strömsnålhet.