Asus router login

Följ de här tre stegen så är du snabbt inloggad på din Asus-router.

1. Du kan komma åt din Asus router från vilken webbläsare som helst. Det är en fördel om du är ansluten via ethernet när du loggar in så att du inte riskerar att förlora inställningar om wifi-uppkopplingen bryts, startas om eller behöver logga in igen om du byter lösenord till wifi i admingränssnittet.

Logga in på Asus router. Så här kan gränssnittet i Asus router se ut när du loggat in via ip-adressen,

2. Standard ip-adress för att logga in på din Asus-router är 192.168.1.1 som du helt enkelt skriver in i webbläsarfältet och trycker enter.

3. Du kommer nu att få upp en ruta som ber dig att logga in. Om du inte har gjort några ändringar sedan du köpte din Asus router, så är användarnamnet admin och lösenordet också admin. (Vi rekommenderar att det första du gör när du har loggat in är att byta lösenord.)

Asus router login. Om du inte lyckas logga in på Asus-router, glömt lösenordet, eller ip-adressen inte fungerar, då kan det vara värt att göra en fabriksåterställning för att se om det löser problemet. På baksidan av (de flesta) routrar hittar du återställningsknappen. Håll in tills lamporna en eller flera lampor blinkar och indikerar att ffabriksåterställningen är klar. På bilden: Asus RT N66U.

När du glömt inloggningen

Skulle ip-adressen inte fungera, eller om du har bytt och glömt ditt lösenord, så finns det en nödåtgärd att göra: Återställ ditt Asus router login genom att fabriksåterställa routern. Detta gör du genom att trycka och hålla in en knapp på routern. På de flesta routrar indikeras när du kan släppa knappen genom att en eller flera lampor börjar blinka.

Om ip-adressen inte fungerar, men du inte vill fabriksåterställa routern så kan du använda kommandotolken ("command promt") i Windows för att hitta ip-adressen. Skriv in ipconfig i kommandotolken för att få upp ip-adresser som används och leta upp rätt adress för att kunna göra din Asus router login.

Här kan du även se en video-guide till Asus router login. Den visar stegen ovan.

