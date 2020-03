Kvaliteten på ditt trådlösa hemnätverk blir en allt hetare fråga, både när det gäller att få rätt täckning för alla de mobila enheter du använder och för den ökande mängd uppkopplade fasta prylar du har i ditt smarta hem.

Testade mesh-routrar:

Mesh är nya familjeroutern

Asus Zenwifi AX XT8: Snabb och funktionsrik mesh-router

En meshrouter som övertygar stort.

Betyg 5 av 5 Asus Zenwifi AX XT8: Omdöme Asus övertygar stort med nya Zenwifi-systemet, stor flexibilitet i hur wifi och mesh fungerar, bra prestanda och ett som alltid fullmatat funktionsutbud till konkurrenskraftigt pris. Det kan vara överväldigande att sätta sig in i detaljerna och navigera gränssnittet, men väl värt att utforska. Positivt Bra hastighet och hög kapacitet

Gott om nätverksportar och snabb wan

Stort funktionsutbud

Många anpassningsmöjligheter Negativt Inte smidigaste gränssnittet

Måttlig topphastighet på wifi 5 Läs hela vårt test av Asus Zenwifi AX XT8

Det handlar också om att garantera hastighet och stabilitet med nya krävande datatjänster som till exempel strömmad gaming, 4k-filmer och kanske snart ända upp till 8k-innehåll via bredbandet. Kanske inte idag, men vem vet vad du vill gör om ett eller ett par år?När det gäller själva wifi-tekniken så går inte utvecklingen så snabbt att du har behov av att uppgradera mer än ett par gånger per decennium för att hänga med. En bra och kraftfull router från 2015 är en kraftfull router även idag, och bandbredden i en sådan räcker och blir över i flera år till.Den kanske viktigaste nyheten på senare år är mesh-teknik, som gjort det enklare, smidigare och mer skalbart att bygga wifi hemma med wifi-förlängare. Det har blivit mer eller mindre standard i halvstora till större hem, där bra wifi-täckning länge varit ett hårslitande problem.Allt detta kommer nu samman i allt fler produkter, samtidigt som en ny och förbättrad wifi-standard har börjat bli aktuell. Wifi 6 förbättrar prestanda överlag, optimerar räckvidd och gör nätverken mindre störningskänsliga.Men även om det kan verka lockande att hoppa på det nya Wifi 6-tåget så är det ett misstag att avfärda de äldre wifi 5-paketen som förlegade. De har kontinuerligt blivit bättre. Vi testar här både Wifi 6 och Wifi 5-meshsystem.

Asus har länge haft två separata mesh-ekosystem. Dels avskalade och lättanvända Lyra för separata mesh-paket, dels AI Mesh, en funktion som ger möjlighet att koppla samman vanliga routrar till ett mesh-nätverk. Det är tekniskt bra men har hittills varit knepigt att konfigurera.

Nu har Asus lanserat Zenwifi som tar det bästa från bägge världarna – en konfiguration som är lika enkel som Lyra-enheterna men med AI Mesh-kompatibilitet. Zenwifi finns hittills i en wifi 5- och en wifi 6-variant. Här har vi givetvis testat den dyrare wifi 6-modellen. Den säljs i pack om två enheter. Behöver du fler noder kan du köpa enskilda extra.

Specifikationer

Produktnamn: Asus ZenWiFi AX XT8

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Asus

Trådlösa protokoll: Wifi 6, bluetooth för konfigurering

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 1 201 + 4 804 Mbit/s

Prestanda, första enhet*: 828 Mbit/s (396 Mbit/s på wifi 5)

Räckvidd per enhet**: 18 meter (2 innerväggar)

Rek. pris: 5 190 kr

Pris: 5 190 kronor hos Kjell & Company

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.

Linksys Velop WHW0303: Gammal mesh-router – med nya trick

Lättinstallerad meshrouter i diskret design.

Betyg 3 av 5 Linksys Velop WHW0303: Omdöme Velop WHW0303 har åldrats med värdighet, tack vare att priset kontinuerligt sjunkit. Det är dock inte ett så kraftfullt system för många samtidiga tunga användare. De nya tjänsterna fungerar bara just på trippelbandsroutrar, vilket gör att den wifi 6-enhet tillverkaren har idag med två frekvensband, är funktionsfattigare. Om Shield eller Aware lockar är det fortfarande det här som är den mest intressanta produkten från Linksys. Annars skulle vi nog invänta nya wifi 6-paket. Positivt God hastighet för wifi 5

Små enheter med diskret design

Enkel installation

Lågt pris Negativt Måttlig maxkapacitet trots tre frekvenser

Något låg räckvidd per enhet

Tveksamt värde för nya betalfunktionerna Läs hela vårt test av Linksys Velop WHW0303

Det här är en mesh-router som vi återkommit till flera gånger under åren. Det var det första mesh-paket vi testade, redan i början av 2017. Wifi-teknik har en lång livslängd, och om du kan nöja dig med wifi 5 så levererar detta trippelbandsystem fortfarande bra prestanda och kvalitet. Dessutom har det hänt en hel del mjukvarumässigt med enheten, som gör att den fortfarande håller sig aktuell.

Linksys har ett nytt mesh-system med wifi 6 på gång, men än så länge säljs det inte som ett färdigt mesh-paket i Sverige. Du kan köpa routern fristående, men kompletta paket kommer till svenska butiker först senare i år. Därför ger vi istället Velop med wifi 5 en sista titt.

En nyhet är att det under 2019 kom ut en ny färg – nu går den att få med svart yttre istället för den vita design som den haft sedan lansering. För övrigt är det samma design som alltid, ett smalt, fyrkantigt torn med ett gäng interna antenner på högkant inuti. En liten diod på ovansidan indikerar status. I botten sitter två ethernetportar där du själv väljer vilken som är lan eller wan. Andra anslutningar som usb-port får du klara dig utan.

Specifikationer

Produktnamn: Linksys Velop WHW0303

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Linksys

Trådlösa protokoll: Wifi 5, bluetooth för konfiguration

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 400 + 867 + 867 Mbit/s

Prestanda, första enhet*: 491 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 9 meter (1 innervägg)

Rek. pris: 3 690 kr

Pris: 2 699 kr hos Cdon.se

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.

Netgear Orbi RBK852: Stor, snabb och väldigt dyr

Prestanda i absolut toppklass.

Betyg 3 av 5 Netgear Orbi RBK852: Omdöme Nya toppmodellen i Orbi-serien är tekniskt vassaste mesh-systemet just nu, med toppad prestanda och hög wifi-kapacitet. Men det rättfärdigar inte det svindlande priset, när konkurrenterna är nästan lika bra och erbjuder betydligt fler och riktigt bra extrafunktioner på köpet. Positivt Prestanda i absoluta toppklass

Gott om nätverksportar och snabb wan

Lätt att installera och hantera Negativt Stora och något skrymmande enheter

Få extrafunktioner

Begränsat med inställningsmöjligheter

Priset Läs hela vårt test av Netgear Orbi RBK852

Wifi-systemet Orbi har nu uppgraderats till wifi 6 med Orbi RBK85-serien. För närvarande finns den i två utföranden, RBK852 i 2-pack och RBK853 i 3-pack. Vi fick in RBK852 till test, men är du intresserad av mer täckning har RBK853 för övrigt samma prestanda och funktioner, men en satellit-enhet extra att ställa ut i hemmet.

Wifi 6-generationen av Orbi har fått en lite annan design än Orbi-enheterna med wifi 5, men det är fortfarande samma grundform; tillplattade torn som tar uppmärksamhet tack vare sin storlek, men som är elegant designade så länge du hittar en bra hylla att ställa dem på. Den helvita designen från tidigare modeller har här fått inslag att silver och svart.

I nederkant sitter en statusdiod som är släckt när routern fungerar som den ska, och bara blinkar till i olika färger vid installationsförloppet eller om något behöver varnas för. På baksidan hittar vi fyra gigabit lan-portar, och en 2,5 gigabits wan-port. Så även här är det förberett för framtida snabbare bredband. Det går även att köra den porten och en av lan-portarna som länkaggregerad wan om du har ett modem som stödjer det.

Specifikationer

Produktnamn: Netgear Orbi RBK852

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Netgear

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 1 200 x 2 400 x 2 400 Mbit/s

Prestanda, första enhet*: 898 Mbit/sek (484 Mbit/s på wifi 5)

Räckvidd per enhet**: 20 meter (2 innerväggar)

Rek. pris: 9 290 kr

Pris: 8 690 kronor hos Elgiganten

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.

TP-link Deco X60: Meshrouter med bra räckvidd

Meshsystem som är enkelt att installera.

Betyg 4 av 5 TP-link Deco X60: Omdöme TP-link fortsätter att leverera prisvärda lösningar med hög användarvänlighet, och förhoppningsvis är funktionsutbudet snart uppdaterat.



Vi hade önskat oss lite mer manuell wifi-kontroll, men annars har vi inte mycket att klaga på. Deco X60 med sina tre noder ger väldigt bra täckning i ett större hem, men har inte samma maxade wifi-kapacitet som Asus och Linksys toppmodeller. Positivt Bra prestanda till enskilda klienter

Mycket bra räckvidd

Enkel installation och hantering Negativt Mer egen kontroll på wifi hade varit bra

All funktionalitet inte utrullad ännu Läs hela vårt test av TP-link Deco X60

Det tredje meshpaketet med wifi 6 vi testat heter Deco X60 och kommer från TP-link. Det säljs i tre-pack och i skrivande stund säljs det inga enskilda enheter att bygga ut nätet med, men vi antar att det kommer med tiden.

Paketet består av tre likadana routrar i en korthuggen cyinder-design, med två nätverksportar baktill och en liten diod framtill på undersidan. Du pluggar in en router som huvudenhet, och sedan går konfiguration av den väldigt enkelt med TP-links Deco-app för mobilen. Det mest komplicerade vi behöver göra är att en gång logga in manuellt på det nya wifi-nätverket.

Därefter kan vi plugga in de återstående två enheterna och de hittas automatiskt av systemet. Du kan vilja gå in i appen i efterhand och de dem ett varsitt namn, men det är ett inte ett krav. Systemet kräver också en inloggning till ett konto hos TP-link. Med det får du fjärråtkomst till routern, så att du kan sköta till exempel gästnätverk och åtkomstkontroll när du inte är hemma.

Specifikationer

Produktnamn: TP-Link Deco X60

Testad: Mars 2020

Tillverkare: TP-link

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 2 402 Mbit/s

Prestanda, första enhet*: 831 Mbit/s (350 Mbit/s på wifi 5)

Räckvidd per enhet**: 19 meter (2 innerväggar)

Rek. pris: 4 990 kr

Pris: 4 990 kronor hos Kjell & Company

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.

Ubiquiti Amplifi Gamer's Edition: Meshrouter för gamers

Spelanpassat system med smidig gästnätverksfunktion.

Betyg 2 av 5 Ubiquiti Amplifi Gamer's Edition: Omdöme Priset på Amplifi Gamer’s Edition varierar påtagligt ute i butiker, men standardpriset ligger på runt 4 300 kronor. Det tycker vi knappast att det är värt, då det varken matchas i prestanda eller funktioner, och det som ska göra Gamer’s Edition speciellt verkar andra routrar kunna leverera med fullgott resultat. Systemet är snyggt, och har en annorlunda lösning för design och gränssnitt. Men det kommer också med lite för många små irritationsmoment och rena buggar. Positivt Snygg, kompakt centralenhet

Smidig gästnätverksfunktion

Spelanpassad QoS Negativt Opraktiska satellit-noder

Begränsad topp-prestanda och wifi-kapacitet

Få extra funktioner

En del förvirring i gränssnittet Läs hela vårt test av Ubiquiti Amplify

Ubiquiti har ännu inget meshsystem med wifi 6 släppt i Sverige, så tills vidare är deras mest avancerade paket Amplifi Gamer's Edition med wifi 5-teknik. Namnet gör det uppenbart vad tillverkaren anser att du ska ha routern till, och som om det inte vore nog är det också en av de routrar som Nvidia rekommenderar om du vill ha bästa och mest problemfria upplevelsen med deras spelströmningstjänst Geforce Now

Det som skiljer den från Ubiquitis vanliga mesh-routrar är ett speciellt QoS-läge som optimerar trafiken för extra korta svarstider. I det läget får man inte maxhastighet men i gengäld extra jämna och oavbrutna strömmar. Vi testade just Geforce Now med routern och jodå, det kan hyvla av millisekunder i responstid om vi kommunicerar via en av de mesh-noder som inte är huvudrouter. Ansluter vi till routern direkt är skillnaden mindre, då är svarstiden bra även i läget som prioriterar datahastighet.

Specifikationer

Produktnamn: Ubiquiti Amplifi Gamer's Edition

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Ubiquiti

Trådlösa protokoll: Wifi 5

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 450 + 1300 Mbit/s

Prestanda, första enhet*: 349 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 10 meter (1 innervägg)

Rek. pris: 4 290 kr

Pris: 3 896 kronor hos CDON.se

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.

Zyxel Multy X: Stora mesh-routrar med bra prestanda

Snabbast mesh på wifi 5.

Betyg 3 av 5 Zyxel Multy X mesh-router: Omdöme Bland wifi 5-paketen är Zyxel Multy X ett bra köp som fortfarande håller god klass. De har blivit bättre med åren med nya tjänster påkopplade, och är lätta att sköta och installera. Ett tre-pack av dessa ger dig god wifi-täckning i de allra flesta hem, men det är relativt dyrt. Det blir svårt att rekommendera dem när Asus och TP-link erbjuder wifi 6-paket med fler funktioner på köpet i samma prisklass, och Linksys Wifi 5-mesh är nästan lika bra och kostar klart mindre. Positivt Snabbast på wifi 5

Gott om nätverksportar

God användarvänlighet

Bra tilläggstjänster Negativt Begränsat med inställningsmöjligheter

Stora och otympliga enheter

Lite dyrt för vad man får Läs hela vårt test av Zyxel Multy X

Zyxel var en av de sista routertillverkarna som satsade på mesh-system, men deras Multy-serie som växt i variation under senaste åren har varit övertygande bra. Det första vi testade var deras topp-produkt Multy X som kom precis i slutet av 2017. Det är fortfarande tillverkarens bästa meshrouter, och någon wifi 6-produkt har de inte ännu.

Därför tar vi här in Multy X igen och ser om den fortfarande håller måttet. Denna gång har vi fått in ett tre-pack, vilket inte routern såldes som första gången vi testade den. Egentligen handlar det inte om ett ”riktigt” tre-pack, utan om samma två-pack som tidigare, plus en extra enhet separat. Men den listas som ett paket i butikerna och därför testar vi den som ett.

Specifikationer

Produktnamn: Zyxel Multy X WSQ50

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Zyxel

Trådlösa protokoll: Wifi 5, bluetooth för konfiguration

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 400 x 866 x 1733 Mbps

Prestanda, första enhet*: 549 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 12 meter (1 innervägg)

Rek. pris: 4 999 kr

Pris: 4 999 kronor hos Dustinhome

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.