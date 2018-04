Asus Blue Cave

Vi såg Asus router Blue Cave första gången för ett knappt år sedan på Computex-mässan i Taipei, men det tog ända till slutet av året innan den nådde svenska butikshyllor. Det är verkligen en pryl som drar blickarna till sig med unik design som inte har mycket gemensamt med de svarta lådor med spretiga antenner som annars brukar vara normen bland kraftfullare routrar.

Med det sagt, tack vare förra årets våg av snygga mesh-system har många fått upp ögonen för att bra nätverk kan vara både snyggt och funktionellt. Alla behöver dock inte mesh. I en lägenhet är en central router för det mesta mer praktiskt och prisvärt. Dessutom saknar mesh-systemen i regel sådant som fil- och skrivarserver och vpn-funktion.

Design med syfte

Att se bra ut samtidigt som den presenterar lika bra som en traditionell router är faktiskt huvudpoängen med Blue Cave. Därmed är tanken att det ska vara lättare att placera den på en synlig plats, istället för att gömma den i garderoben eller i ett så diskret hörn som möjligt i hemmet. Ju öppnare den står desto bättre signal.

Ringen i mitten glöder blått när routern är aktiv och har alla delar anslutna. Tycker du det stör kan den dämpas eller släckas helt. Det döljer sig även ett par varningsdioder under den vita plasten nära Asus-loggan.

Till det yttre är Blue Cave en fyrkantig, vit låda på högkant, 16 centimeter hög och bred, och åtta centimeter djup, med ett iögonfallande stort blått hål rakt igenom. Därav namnet. På baksidan sitter alla anslutningar, och här är plasten perforerad med kylningshål. Blue Cave är helt byggd för att stå på en bänk eller hylla, det finns inga fästen för att hänga den på väggen.

Hålet har ingen funktion i sig, men Asus har byggt in dioder bakom den blå plasten som gör att hela ringen fungerar som statusindikator. Glöder den blått är allt uppkopplat som det ska.

Kraftfull dual band och mångsidig usb

Under det stilrena skalet hittar vi en hemmarouter med ungefär samma funktioner som i flertalet av Asus routrar. Blue Cave har fyra gigabit-ethernet-portar baktill för lan (plus en extra för wan) och dual band ac-wifi med mu-mimo, maxkapacitet på 800 Mbit/s på 2,4 GHz, och 1 734 Mbit/s på 5 GHz.

Vi får stabilt hastigheter på över 300 Mbit/sek i ett stort rum, och som bäst ungefär 445 Mbit/sek. Två innerväggar bort från routern är signalen fortfarande stark och ingenstans i vår testlokal, en trerumslägenhet på 73 kvadratmeter, får vi hastigheter på under 200 Mbit/sek. Det får anses som mer än väl godkänt.

Baktill sitter en usb-3-port. Där kan du ansluta hårddisk och köra filserver, mediaserver, Time Machine-backup, eller nedladdningsklient för bittorrent – för att ta några exempel. Eller så kan du plugga in ett usb-modem för mobilt bredband på 3g eller 4g om du inte har bra fast anslutning. Du kan även ansluta usb-skrivare och dela ut.

Baktill hittar vi en förväntad uppsättning anslutningar och knappar.

Klassisk hantering som kunde varit enklare

Installation och konfiguration av Blue Cave går till på traditionellt vis. Du ansluter en dator, knappar in adress och loggar in i dess webbaserade användargränssnitt. Där möts du av en steg-för-steg-guide för att ställa in grundinställningar och wifi-säkerhet.

Det går också att göra samma sak med en mobilapp som finns till IOS och Android, men där uppdateras inte firmware och du uppmanas aldrig att sätta wifi-lösenord. Det får du då göra manuellt i efterhand istället. Det känns lite som en miss från Asus sida, och en som borde vara lätt att åtgärda.

Asus routerapp heter kort och gott Asus Router. Den ger utmärkt systemövervakning, lätt tillgång till de viktigaste funktionerna, och har svenskt språkstöd, även om det ibland brister en del i översättningen.

För vardaglig administration gillar vi appen. Den är snygg, lättanvänd och vi får information om nätverkstrafik och eventuella problem. Vi kan kontrollera internetåtkomst och bandbredd för enskilda enheter, ändra grundläggande wifi-, dns- och filserverinställningar och få tips om hur vi gör routern säkrare. Här finns även en behändig funktion som delar ut wifi-åtkomst med hjälp av qr-koder.