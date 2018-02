CHG90, eller C49HG90DM som den står listad som i en del butiker, är 1,2 meter bred och 15 kilo tung med foten inkluderad. Även den är ovanligt bred, vilket inte är så konstigt, det här är en skärm som kräver extra stabilitet. Den sitter dock fäst på enbart en arm i mitten, och är dessutom höj- och sänkbar – och går dessutom att vrida en aning i sidled och tilta upp och ner. Baktill hittar vi också skruvhål för vesa-fäste så den går att hänga upp på väggen eller på valfri annan arm.

Överst, en vanlig skärm med 16:9. Under Samsung skärm med 32:9. Det är en viss skillnad, minst sagt.

Snygga menyer, enkel navigering

Inställningsmenyn hör till de snyggaste vi sett på ett bra tag.

Samsung CHG90 kan köra bilder från två källor samtidigt. Här spelar vi ett pc-spel via displayport till vänster och ett Playstation 4-spel via hdmi till höger. I delat läge får vi dock välja en av dem att ta ljudsignal från.

Kräver bra men inte maxad dator

Två hdmi, två displayport, ljud, en serviceport och en liten usb-hubb.

Bra färgomfång och färgdjup

Samsung CHG90 har en böj-värde på 1800R. Det innebär att om den hade fortsatt i en hel cirkel hade den haft en 1,8 meters radie.

Omdöme

Fakta Samsung C49HG90DM

Förutom det extrema formatet så sticker skärmen inte ut designmässigt. Det är mörk, borstad aluminium i ramen, svart framsida, och matt svart plast baktill med något välvd form. Baktill hittar vi dubbla hdmi- och dubbla displayportingångar, 3,5 millimeters ljudingång och hörlursutgång, samt en liten usb 3.0-hubb med en ingång och två utgångar.Med tanke på hur stor skärmen är borde Samsung ha kunnat stoppa in åtminstone en fyraportars-hubb. Skärmen har inte heller några inbyggda högtalare. Det finns volymkontroll i skärmens inställningsmeny, men den är alltså till enbart hörlursporten. Kör du datorns ljud ut via hdmi eller displayport får du med andra ord koppla in externa högtalare den vägen.På undersidan hittar vi en påknapp som också fungerar som en styrpinne för ett snyggt och lättjobbat menysystem. Här hittar vi detaljerat med funktioner och inställningar, möjlighet att skapa profiler för olika användningsområden och snabb navigation till de viktigaste valen, som bildkälla och ljusstyrka. På undersidan sitter tre extra knappar som används för att snabbväxla mellan tre olika profiler.Så till det viktigaste, själva skärmen. CHG90 är byggt på en va-panel med quantum dot-teknik och 3 840 x 1 080 bildpunkter, det vill säga exakt som två 16:9 1080p-skärmar sida vid sida. Fast sömlöst och med en böj som gör att den upplevs som ännu bredare. Den har en bildfrekvens på upp till 144 Hz och grå-till-grå-svarstid på minimala 1 millisekund, enligt Samsung själva. Vi kan inte säga exakt om det stämmer, men den verkar onekligen rapp.Du kan använda den i delat skärmläge och exempelvis köra en varsin 1 920 x 1 080-bild från olika datorer. Skärman delas då upp på två gånger 16:9 eller en 21:9 och en 11:9. Eller så nyttjar du jätteytan för brutalt många Excel-fönster om du vill. Men du riskerar nackspärr av den enorma synfältsvinkeln. Då är en stor 1440p eller 4k-skärm i 16:9-format mycket smartare.Med så många extra pixlar på bredden och potential för hög bildfrekvens är CHG90 en utmaning för en klen dator. Med vår testdator, en HP Omen 880 med Geforce GTX 1080ti-grafik, är det inga som helt problem. Vi kör krävande spel med maxade inställningar med hög bildfrekvens. CHG90 har stöd för AMD Freesync 2, men då vi testar med Nvidia-grafik är det inget vi kan testa. Vi upplever dock minimalt av så kallade tearingeffekter.Vi vill dock varna för att det här formatet inte kommer till sin rätta i alla spel och att det kan innebära problem även i vissa där det borde ge ett stort lyft. Förstapersonsskjutare där du inte kan ändra synfältsbredd ter sig märkligt på den – och en del spel vet inte riktigt hur de ska hantera sina gränssnitt på ett vettigt sätt. De allra flesta spel vi testar gör ett bra jobb.Ljusstyrkan på upp till ungefär 350 cd/m2 är klart godkänd för inomhusbruk. Betraktningsvinkeln på panelen är egentligen hela 178 grader, men med en böjd skärm får vi givetvis en lite snävare vinkel, och den fungerar bara som den ska om du sitter mitt framför den.Färgomfånget är riktigt övertygande. Inte riktigt i proffsklass, utan vi landar strax under DCI P3-standarden, men srgb klarar den galant. Ljusstyrkan och färgen är dessutom ovanligt jämn över hela skärmytan. Det beror bland annat på en tät led-matris baktill.Tack vare att det är en va-panel kan Samsung pressa upp kontrasten rejält. Samsung uppger 3000:1 i kontrastförhållande och upplevelsen är riktigt imponerande, speciellt i spel med mycket lyster i färgerna. CHG90 har stöd för hdr, bland annat tack vare den aktiva led-matrisen som bidrar till extra djup och detaljer i mörka toner. Den där riktigt gnistrande effekten som en del hdr-skärmar och tv med extra hög ljusstyrka skryter med uteblir, men färgnyanseringen är riktigt fin.CHG90 är verkligen inte en bildskärm för alla. Inte minst för att den kräver att du har ett enormt skrivbord att ställa den på, med både rätt bredd och djup. Men har du en kraftfull pc som din huvudmaskin för spel och vill ta upplevelsen till en helt ny nivå så är den riktigt intressant. Prismässigt är den dyr, men inte brutal med sina 13 500 kronor.: Februari 2018: Datorskärm: 49 tum, 32:9 bildförhållande: 3840x1080 bildpunkter: Va med matt yta: Ca 350 cd/m2: 3000:1: upp till 144 Hz: 1 ms (GtG): Displayport 1.2a, mini displayport 1.2a, 2 st hdmi 1.4: Höj/sänkbar 120 mm, vesa-fäste, 2 portars usb 3.0-hubb, audio in, hörlur: Upp till 66 W: 120,3 x 38,2 x 52,6 cm: 3 årMattias Inghe kollar in Samsungs superbreda skärm under IFA-mässan.Spännande bredbildsupplevelseBra prestanda och funktioner för spelSmart läge med delad skärmFina färger och övertygande hdrTar enormt med platsLite lågupplöst för vissa sysslorRätt så dyr