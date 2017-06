2. Öppna inställningarna

Klicka på E-postinställningar, alltså ikonen som ser ut som ett kugghjul och välj Anslutna konton. För att lägga till ett klickar du på Andra e-postkonton. Föredrar du att lägga till en Gmail-adress hoppar du direkt till steg 5.



3. Lägg till information

Du får nu fylla i namn, mejladress och lösenord till den mejltjänst som du vill lägga till. Dessutom får du avgöra om du vill att mejl från det nya kontot ska få en egen undermapp eller om den ska blandas med dina befintliga. Bekräfta med OK.



4. Ställ in manuellt

Om detta inte funkar bockar du för att du vill konfigurera manuellt under Avancerade inställningar. Du får då göra inställningar för smtp, pop, imap. Vad du ska välja står som regel på din e-postleverantörs sajt. Bekräfta med OK.



5. Lägg till Gmail

Om du vill kunna läsa Gmail via Outlook.com så är det ännu lättare. Klicka bara på Gmail i steg 2 och välj hur din mejl ska hanteras. Klicka på OK så får du logga in via Googles gränssnitt och ge Outlook rätten att hämta din mejl.



6. Ändra

För att i efterhand kontrollera dina mejlkonton klickar du på E-postinställningar och väljer Anslutna konton. Markera ett konto och klicka på Redigera (pennan) kan du ändra inställningarna. Du kan också helt ta bort det med Ta bort (papperskorgen).