Som du ser i vårt test har så kallade ip-kameror blivit allt billigare och bättre. En sådan kan övervaka ditt hem över internet, utan några stora kostnader. Du ställer upp kameran hemma (eller på landet) och du kan sedan titta via mobilen – oavsett var du är.

Om du har en överbliven smartphone eller surfplatta behöver du dock inte investera i en ip-kamera. Det räcker med att du skaffar en gratisapp som Home Security Camera – Alfred. Mobiltelefoner och surfplattor har ju inbyggda kamera, så de kan knäcka extra som övervakningskameror på samma sätt som för exempelvis videosamtal.

Enkel app

Det finns många appar som gör samma sak som Alfred, men de är ofta ganska krångliga. Alfred är däremot föredömligt enkel. Du installerar den på din gamla mobil och väljer att köra den i Kamera-läge. Mobilen förvandlas nu till en övervakningskamera, och som standard krävs inga konstiga inställningar. Placera bara telefonen på en lämplig plats och se till att den har el och en ständig internetuppkoppling.

För att kolla vad som händer installerar du samma app på en annan mobil eller surfplatta, men här väljer du i stället alternativet Visning. Nu kommer den att visa det som kameraappen övervakar. Föredrar du att använda dator räcker det med att surfa till adressen alfred.computer och logga in för att komma åt kameran.

Du behöver inte ens göra någon registrering. Logga bara in med mobilens Google-konto så är det klart. Det bör förstås tilläggas att den här enkelheten också har sina problem. Om någon kommer åt ditt lösenord kommer hen också åt din kamera. Det är med andra ord viktigt att du är extra försiktig.

Steg för steg: Kom igång med Alfred

1. Installera appen…

Ta fram din gamla mobil eller surfplatta och se till att den är uppkopplad på nätet. Sök efter Alfred-appen i Google Play, om du har Android eller App Store i en Iphone. I vårt exempel använder vi Android och vi klickar därför på Installera. Nu installeras appen och du startar den med hjälp av Öppna.



2. … och välj läge

Första gången du kör appen visas en informationsguide, och när du har bläddrat dig igenom den får du välja hur du ska använda appen. Eftersom det här är den mobil du ska använda som övervakningskamera väljer du Kamera och klickar på Nästa.

3. Logga in

Du får nu logga in med ditt Google-konto genom att klicka på Logga in med Google. Om du får några frågor om säkerhetsinställningar väljer du att tillåta och godkänna. Aktivera kameran med OK längst ned. Observera att skärmen nu släcks helt.



4. Installera visare

För att titta på din övervakningskamera via en (annan) mobil eller surfplatta installerar du appen även här, enligt steg 1-3. Du väljer dock inte Kamera utan Visare. Observera att du måste logga in med samma Gmail-adress som på den första mobilen.



5. Övervaka hemmet

När installationen är klar öppnar du Visningsappen. Du ser nu en bild från ditt hem och genom att klicka visas den i bättre kvalitet. Här får du också en chans att styra den, exempelvis rotera en bild. Du kan också tala via mikrofon och högtalare.



6. Kolla via datorn

Om du vill titta på kameran via datorn surfar du till alfred.computer. Observera att du bara kan göra det från Google Chrome och Firefox. Klicka på Sign in with Google och logga in med samma konto som du använder i mobilen.

EXTRA: Maxa nyttan av appen

1. Kameraappen är inställd på att filma när det sker någon rörelse. För att slå av den funktionen eller styra känsligheten använder du menyknappen längst ned till höger och väljer Rörelseavkänning.