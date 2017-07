9. Din enkät går nu ut till alla deltagare, och så snart någon svarar ser du det under fliken Svar , precis ovanför formulärets rubrik. Välj Sammanfattning för att se hur svaren har fördelats eller Enskilda svar för att se vad var och en har svarat.

Ett annat alternativ är att använda Google Plus, Facebook eller Twitter, med hjälp av ikonerna till höger. I mitten ser du också en symbol för att skapa en länk som du kan använda i vilken tjänst som helst. Du kan också välja kod-ikonen om du vill bädda in enkäten på din sajt.

8. När du vill sända ut din enkät klickar du på Skicka -knappen högst upp. Fyll i alla mottagare, skriv in ett ämne och ett meddelande och välj Skicka .

6. Om du vill kan du lägga in bilder och videoklipp med ikonerna till höger. Precis som med andra komponenter klickar du på den runda ikonen till vänster för att formatera bilden. Du kan också använda färgpaletten högst upp för att ändra bakgrundsfärgerna.

3. Utifrån vad du väljer visas alternativen under frågan. Fyll i dessa. Om något alternativ blir fel kan du ta bort det med krysset till höger, och för att kasta hela frågan använder du papperskorgen.

2. Du kan nu skriva in den första frågan, och till höger väljer du vilken sorts svarsalternativ som ska finnas, exempelvis flerval, fritext eller betyg. För att bestämma en tidpunkt kan du också lägga in alternativet datum och tid.

1. Öppna Drive och klicka på Nytt, Fler, Google Formulär . Nu öppnas ett dokument som heter Namnlöst formulär , och du byter namn genom att klicka på det. Under rubriken kan du skriva in en beskrivning av enkäten, och här kan du också ge instruktioner.

Ett smart Drive-verktyg är Google Formulär. Du använder det för att göra olika enkäter och undersökningar, som skickas ut via mejl.

4. Vill du använda mobilen eller surfplattan behöver du hämta några appar. Google Drive använder du för att hålla koll på alla dina dokument, men den klarar inte av att redigera dem. För att göra det behöver du Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer. Du hämtar hem dem via Google Play (Android) eller App Store (Iphone/Ipad)

1. Surfa till drive.google.com . Om du har en Gmail-adress är det bara att logga in – annars klickar du på Skapa konto .

För att använda tjänsten klickar du på Nytt, Fler, Google Teckningar. Du ser nu ett tomt ark, och kan börja fylla det med olika saker.

Klicka exempelvis på Form (A) för att lägga in en geometrisk figur, och dubbelklicka för att fylla i text (B). Du kan förstås också välja bakgrundsfärg (C) liksom att formatera texten (D). Det går även att lägga in bilder och tomma textrutor (E). I ett flödesschema har du också nytta av de många pilarna (F).

I övrigt är Google Teckningar ganska likt övriga Google Drive-program, framför allt Dokument.

Fixa en egen sajt

Du som vill skapa en enkel sajt kan göra det gratis i Google Drive. Du behöver inte kunna något om webbpublicering, och din sajt publiceras hos Google. Du får med andra ord inget eget domännamn, utan sajten hamnar under adressen sites.google.com.

För att skapa en sajt öppnar du Google Drive och klickar på Nytt, Fler, Google Sites. Nu ser du förstasidan på din sajt, och du kan ge den ett namn (A).

Som du ser befinner du dig i det läge som heter Infoga, och här kan du skriva text på anvisade platser. När du gör det visas ett antal grundläggande textverktyg (B). Du kan också infoga komponenter från högermenyn och som du ser handlar det om text, bilder och länkar (C). Det går dessutom att infoga dokument från andra Drive-verktyg, exempelvis Google Dokument (D).

Genom att byta till fliken Sidor (E) kan du lägga till nya sidor på din sajt medan du bestämmer dess utseende med hjälp av Teman (F).

När du vill se hur sajten ser ut kan du förhandsgranska den (G) och om du är nöjd väljer du Publicera (H). Ge sajten ett namn och avgör om den ska gå att hitta via olika sökmotorer. Du kan givetvis närsomhelst gå in och redigera – eller lägga in mer material.

Det finns också en enklare genväg ut på nätet. I flera av Drive-verktygen kan du publicera dina dokument helt öppet på internet så att vem som helst kan komma åt det. Det här gör du genom att skapa en text i exempelvis Google Dokument och klicka på Dela. Välj Avancerad och klicka på Ändra till höger om Privat. Välj På – Offentligt på webben och klicka på Spara. Du får nu en länk som du kan dela fritt.