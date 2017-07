Lås har du förstås på dörrarna hemma för att hålla obehöriga ute och för att de som har rätt till det ska kunna komma in. Till traditionella lås krävs nycklar och även om de blivit mindre sedan den första nyckeln uppfanns för mer än 4 000 år sedan är nycklar ändå rätt mycket till besvär.

Den moderna lösningen kallas smarta lås. Med detta avses ett elektroniskt lås som manövreras utan nyckel. Rätt använt kan ett sådant öka säkerheten, eftersom nyckeln inte kan komma i orätta händer. Det kan också underlätta när hantverkare eller semesterblomvattnare behöver komma in i bostaden – du kan låsa upp på avstånd eller lämna ut en kod som bara gäller under en viss tid.

Men som med allting annat kan ju de smarta låsen också innebära en risk om de inte hanteras rätt. Och framför allt måste det ju vara säker och pålitlig utrustning.

Hur fungerar ett smart lås?

Det finns två olika sätt att installera ett smart lås. Det ena är att hela låset ersätts av ett helt nytt med ny funktion och det andra är att det befintliga låset kompletteras med någon anordning som gör det smart. Dessa kräver att det lås som redan finns fungerar utan att kärva.

Vidare finns det ett antal varianter för hur låset manövreras. I sin enklaste form handlar det om ett klassiskt kodlås, där en sifferkod används i stället för nyckel. Det finns också lås som öppnas med en bricka eller motsvarande. Där är säkerheten på ungefär samma nivå som med en nyckel, eftersom även brickan kan förloras. Fördelen är dock att brickan går att spärra om förlusten upptäcks.

Andra möjligheter är att låset styrs från en smart telefon via bluetooth eller att det är internetanslutet och kan kontrolleras via telefoner och datorer. Det handlar alltså om sakernas internet (internet of things) – internetanslutna prylar. Självklart förekommer också kombinationer av de här varianterna.

Hur är det med säkerheten?

Ett smart lås är självklart vare sig sämre eller säkrare än ett vanligt nyckellås om det gäller ett fysiskt inbrott. När kofoten kommer fram vill det till att det finns dörrsprintar, bakkantsbeslag, dörrförstärkning, säkerhetsbleck och allt annat som försäkringsbolag och låssmeder rekommenderar.

Det är också bara för lås som du låser på plats, med nyckel, bricka eller mobil, där det verkligen går att kontrollera att det är låst – du rycker helt enkelt i dörren innan du lämnar den, eller hur?

De godkända konventionella lås som säljs i Sverige är svåra eller omöjliga att dyrka upp, men för smarta lås handlar det om en annan inbrottsteknik – låsen ska ju hackas i stället för att dyrkas.

Under en säkerhetskonferens i USA i höstas testades ett antal elektroniska lås, där endast ett fåtal bedömdes som rimligt säkra mot avlyssning av signaler, kopiering av koder och liknande metoder. De lås som säljs i Sverige ska dock vara säkrare.

När det gäller internetanslutna lås gäller självklart samma säkerhetsregler som för allt annat som har med internet att göra – säkra lösenord och en bra disciplin.

Vad säger försäkringsbolagen?

I Sverige är det Stöldskyddsföreningen (SSF) som godkänner låsenheter enligt normen SSF 3522 som delar in lås i sju olika klasser med ökande grad av säkerhet. SSF 3522 klass 3 är det lägsta kravet för en godkänd låsenhet.

När det gäller elektroniska lås finns det bara ett sådant på den svenska marknaden som är SSF-godkänt och det är Yale Doorman från Assa Abloy, men det gäller enbart vid användning av låsbricka, med fjärrstyrningen avslagen. Å andra sidan har försäkringsbolagen normalt inga krav på att ett privatbostadslås ska vara godkänt, även om de rekommenderar det.

Yale Doorman är det enda smarta lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen – men bara utan fjärrstyrning.

Villkoren i hemförsäkringen säger i allmänhet att bostaden ska vara låst och att ersättning utgår vid olovligt tillträde. Bor du i ett äldre hus är det inte alls säkert att din befintliga nyckellåsenhet är godkänd.

Kontrollera för säkerhets skull alltid med ditt försäkringsbolag innan du skaffar ett smart lås.

Var kan smarta lås användas?

Elektroniska lås kräver i allmänhet en viss temperatur för att elektronik och batterier ska fungera. Dörrens ena sida bör därför vara inomhus och smarta lås är därför normalt olämpliga i ouppvärmda utrymmen som garage och uteförråd.