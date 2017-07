Ibland går teknikutvecklingen galet snabbt. Det var exempelvis inte länge sedan det självklara sättet att titta på film var att skaffa en dvd-skiva. Och trots att många numera använder tjänster som Netflix, Viaplay och SVT Play är dvd-skivan långt ifrån död. Många av oss har ett stort bibliotek med skivor hemma i bokhyllan, och de säljs fortfarande ute i butikerna.

I takt med att dvd-spelarna försvinner från våra datorer blir det dock svårare att titta, och en smart lösning kan vara att ”rippa” sina dvd-filmer.

Sparas på hårddisken

Att rippa betyder att man gör om den fysiska skivan till en fil på hårddisken. Den här filen går sedan att använda i datorn, mobilen, surfplattan och näthårddisken – eller via mediespelare som Chromecast.

Den viktigaste poängen är förstås att rippningen gör det möjligt att titta på film utan någon dvd-spelare. Men en minst lika viktig fördel är att du som digitaliserar ditt dvd-bibliotek kan rensa bort filmerna från hyllan – och på så sätt få värdefull plats över till annat.

Frågan är förstås om det här är lagligt. Svaret är att man hamnar i en gråzon. Att rippa en film och dela den med en massa andra är förstås förbjudet. Däremot säger lagen att du har rätt att använda vilken apparat du vill för att exempelvis lyssna på en cd-skiva eller titta på en dvd-film. Om du måste bryta ett kopieringsskydd för att kunna göra det här, då är det också tillåtet – så länge du har fått tag i skivan på ett ärligt sätt.

Det finns många program som gör jobbet, men de flesta kostar pengar. Freemake och VLC är dock två alternativ som rippar utan kostnad. Så här funkar de.

Steg för steg: Så rippar du en dvd

1. Installera programmet

Surfa till www.freemake.com/free_video_converter och klicka på Free download. Spara installationsfilen och dubbelklicka för att sätta igång installationsprogrammet.

2. Undvik reklam

Freemake kan ibland levereras med vissa onödiga reklamprogram (adware). För att slippa dem väljer du Custom installation under Select components. Om det finns några extraprogram avmarkerar du dem. Klicka sedan på Next för att installera Freemake.

3. Lägg till video

Mitt i programmet visas nu reklam för ett valfritt tilläggspaket. Strunta i det och klicka i stället på File, Add dvd. Leta upp din dvd-skiva, som du hittar under Den här datorn. Markera den och bekräfta med OK.

4. Välj spår

Ofta består en dvd-film av flera videospår. Det kan exempelvis vara olika avsnitt eller extramaterial. Dessa visas nu i en lista, men den enda information du har är längden. Du får med andra ord tänka lite kreativt. Markera de spår du vill rippa och klicka på OK.

5. … och undertext

Om inga undertexter är markerade klickar du på Subtitles off och väljer det språk du vill ha. Starta konverteringen genom att klicka på rätt filformat. MP4 är ett bra standardalternativ, men du kan även välja andra som passar dina behov bättre.

6. Konvertera

Välj videoinställningar och bestäm var filen ska sparas. Du kan också välja Remove branding för att slippa Freemakers logga i början och slutet av filmen. Detta kostar cirka 200 kronor. När du är nöjd klickar du på Convert.

Även VLC kan kopiera film

Om du redan har den populära videospelaren VLC Media Player på din dator behöver du inte installera något extraprogram. Det har nämligen en inbyggd rippningsfunktion. Stoppa bara in en dvd i datorn och välj Media, Konvertera, Skiva. Klicka på pilen till höger om Konvertera/Spara och välj Konvertera. Med hjälp av Bläddra väljer du var filen ska sparas och du kör till sist Starta.