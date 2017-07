Imorgon den 12 juli kommer stora delar av nätet i form av hemsidor, communities och internetanvändare gå samman i Battle for the Net för att uppmärksamma de nedmonteringar som amerikanska FCC, som är myndigheten som ansvarar för etermedier, planerar för nätneutraliteten i USA. Hemsidor och sociala medier kommer under protesten att kläs i banderoller och material för att uppmärksamma frågan och uppmana internetanvändare att göra sina röster hörda och kämpa för ett neutralt internet.

Nätneutralitet är då principen att all data på internet ska behandlas likvärdigt. Snarare än att en internetleverantör kan bestämma vilken data som ska prioriteras.