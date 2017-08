Billigare i sista minuten

Det finns mängder med likadana hotellsajter och appar, men några sticker ut. Hotel Tonight erbjuder exempelvis billigare hotellrum i sista minuten. Hotellen ger alltså rabatter för rum som ändå skulle stå tomma.

Hotel tonight

Ladda ner till Android

Ladda ner till Ios

Lägg ett bud på ditt rum

Amerikanska Priceline har en spännande funktion som heter Name Your Own Price. Här kan du lägga ett bud på ett rum, utan att veta vilket hotell det är. Du väljer bara område, hotellstandard, och anger sedan vad du är beredd att betala. Om hotellet accepterar dras pengarna direkt och du kan inte avboka. Om du inte får napp på ditt bud kostar det däremot inget.

Priceline

Ladda ner till Android

Ladda ner till Ios



Hemliga hotell hos Hotwire…

Amerikanska Hotwire fungerar som en vanlig hotellsajt, men du vet inte vilket hotell du bokar. Du ser bara antalet stjärnor, användarnas betyg och var det ligger.

… och Last Minute Travel

Last Minute Travel är en vanlig hotellsajt, men du kan även väljaDu får då boka hemliga hotell på samma sätt som hos Hotwire.