Alla som fortfarande spelar World of Warcraft på en dator med Windows XP eller Windows Vista står inför tuffa tider: I oktober slutar Blizzard nämligen att stödja de två operativsystemen. På sin hemsida skriver Blizzard att man, trots att Microsoft själva la ner stödet för Windows XP och Windows Vista 2009 respektive 2012, fortsatt stödja operativsystemen då en stor andel spelare fortfarande använde dem.

"Det har dock hunnit komma tre stora Windows-releaser sedan Vista och idag har majoriteten av vår publik uppgraderat till en nyare version", motiverar företaget.

Blizzard rekommenderar alla gamla Windows XP- och Vista-rävar att så snart som möjligt uppgradera till ett nyare Windows. Utöver World of Warcraft berörs även StarCraft II, Diablo III, Hearthstone och Heroes of the Storm.