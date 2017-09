Det finns ett problem med att vara tidigt ute med ny teknik. Risken är stor att man väljer lösningar som ska visa sig vara ganska dåliga. För 15 år sedan var exempelvis Spray, Home och Passagen utmärkta mejltjänster, men i dag utklassas de av Gmail och Outlook.

På samma sätt är det ett dåligt alternativ att ha mejladressen hos sin internetoperatör, eftersom man på så sätt blir fastlåst till något dyrt och dåligt.

Det är inte heller helt ovanligt att mejladresser som man skapade för länge sedan känns väldigt fel att använda. Snygging17 och Maria_mys passar kanske bättre på skolgården än i arbetslivet.

Byt i dag!

Många skulle gärna byta adress, men dilemmat är att det känns alltför krångligt. För den som har använt sin mejladress länge är det mycket som måste ändras om man byter.

Men även om det kan bära emot att byta bort en dålig adress är ett bra tips att göra det så snabbt som möjligt, ungefär som när man sliter bort ett plåster.

Framför allt är det klokt att göra det under ordnade former, när den gamla mejltjänsten fortfarande fungerar. På så sätt kan du använda båda adresserna parallellt under en övergångsperiod. Skulle du däremot hamna i ett läge där du snabbt och oväntat blir av med din gamla adress är risken stor att du förlorar viktiga mejl.