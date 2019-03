Ibland vill man göra undersökningar och enkäter. Oavsett om du är student, småföretagare eller föreningsaktiv kan du ha nytta av verktyget Surveymonkey.

Du samlar in dina svar via mejl, sociala medier eller någon annan digital kanal och kan sedan arbeta med resultatet via datorn eller appen.

Enkäter med upp till tio frågor är gratis, sedan kostar det flera tusen kronor om året.

Ett annat alternativ är Typeform. Du har mängder med verktyg att välja för att exempelvis betygssätta, jämföra och få svar på frågor. Gratisversionen har ett maxtak på 100 svar per månad sedan måste du betala runt 3 000 kronor om året.

Om du tycker att båda känns dyra kan du i stället använda gratisalternativet Google Formulär, som är ingår i företagets kontorspaket Google Drive.