Tidigare i veckan kom det in uppgifter om att Google försökt köpa Snapchat för 240 miljarder kronor. Nu rapporterar The Verge via The Wall Street Journal att företaget kan ha bytt spår och istället håller på att utveckla en teknik som låter nyhetsförmedlare att göra Snapchat-liknande "stories" som sedan kan nås direkt i Googles sökmotor.

