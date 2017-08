1. Börja med att klicka in dig till den Facebook-video du vill ladda ner och kopiera adressen.

En Facebook video downloader är Downvids.net.

2. Surfa in på downvids.net och klistra in Facebook-video-adressen i fältet. Glöm int att välja upplösning i rullmenyn under. Klicka i MP3 som du bara vill ha en ljudfil.

3. Klicka på download så börjar videon konverteras. Sedan dyker det upp en ny knapp som det står "Download this video" på. Klicka på den för att ladda ner videon.

Video: Ladda ner utan facebook video downloader-program