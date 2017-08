Befinner du dig i en större stad behöver du oftast inte gå längre än till närmaste kafé för att hitta ett trådlöst och helt öppet nätverk. Flygplatser, hotell och snabbmatsrestauranger erbjuder i regel också sina besökare att surfa trådlöst.

Men samtidigt som antalet öppna nätverk blir fler och fler ökar också riskerna att något tråkigt händer. Även om sannolikheten att du blir hackad när du surfar på Espresso House eget wifi förmodligen inte är särskilt stor bör du vara medveten om vad som kan hända, och att det inte är särskilt svårt att komma åt din information om någon verkligen skulle vilja ha den.

– Det man ska passa sig för är ställen som anses säkrare, men som egentligen inte är särskilt säkra. Vi har tidigare sett att hotellnätverk har varit ett mål för hackare. Det bor mäktiga människor där, och det är i regel enklare att hacka ett sådant än att hacka sig in på ett företag om man nu vet att exempelvis Volvo-anställda bor på hotellet, säger David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersky Lab.

David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersky Lab, menar att bland annat hotellnätverk ligger i farozonen.

Han berättar själv om en upplevelse under en tjänsteresa till Cypern. Väl framme vid hotellet ville han logga in på hotellets wifi, och kom – som man oftast gör – till en portal där han ombads fylla i rumsnumret och ett lösenord för att få tillgång till nätverket. Det visade sig dock att själva portalen var smittad av virus. Innan han kunde logga in dök det upp ett popup-fönster som uppmanade honom att ladda ner en uppdatering.

– Den fällan var det förmodligen en hel del som gick på.