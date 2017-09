Många använder numera mobilt bredband som sin enda internetuppkoppling i hemmet, speciellt studenter med tillfälligt boende och de som hoppar runt mellan andrahandslägenheter i storstäderna. 4g-kapaciteten räcker gott och väl för att strömma i bra kvalitet på många håll. Visst, det gäller att hålla koll på datamängden, och vi pratar inga gigabit-hastigheter direkt, men med ett sim-kort och ett mobildata-abonnemang eller till och med kontaktkort kommer du faktiskt långt.

För att maximera stabilitet och användbarhet är ett 4g-modem kombinerat med router en god idé. Vanligast är handlar det om små enheter du kan stoppa i fickan, men det passar kanske inte så bra i hemmet. Därför finns det också ”vanliga” routrar med stöd för usb-modem eller med inbyggt 4g-modem.

Plug-and-play-uppkoppling

En sådan är TP-Link Archer MR400 som kombinerar 4g-modem med fyra portars ethernet-router, och en modern wifi-åtkomstpunkt med 802.11ac. Du trycker helt enkelt in sim-kortet baktill (adapter medföljer) och det hela fungerar för det mesta utan vidare konfiguration. Behöver du mata in sådant som lösenord för mobila bredbandet gör du det enkelt i en steg-för-steg-guide i användargränssnittet. Sedan kan du ansluta med fast kabel eller via dess wifi och surfa som om du hade fiber. Om än inte riktigt lika snabbt.

TP-link Archer MR400 är en kompakt liten router.

Med en prislapp på drygt 1 700 kronor är det en viss investering, och det vill verkligen till att den är värt det. Du kan få en mobil hotspot på köpet med mobilt bredbandsabonnemang från de flesta operatörer. Så vad får du med Archer MR400 som gör den värd pengarna?

Stärker signalen

Det mest påtagliga är en klart förbättrad mobil mottagning. De två antennerna baktill är inte till för wifi, utan för 3g- och 4g-mottagning. Vi får påtagligt förbättrad signal när vi surfar via Archer MR400 jämfört med samma sim-kort i en liten mobil hotspot eller ett usb-modem på samma plats. Det här är inte något som alla har glädje av, och har du tur har du redan klockren signal där du bor. Men den som irriterar sig på få staplar och instabil signal från närmsta mobilmast kan få en klar boost med den här routern.