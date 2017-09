På ena kortsidan sitter usb-kontakten, och det medföljer en 45 centimeters kabel för att ansluta till usb c. Vill du plugga in i en ”vanlig” usb 3 av typ a, eller om det inte finns något bättre val en usb 2-port, så får vi också med en liten adapter som trycks på i ena änden.

Så, vad ska man med denna snabba port till? Det mest uppenbara vore att ansluta en extern disk och få lika snabba hastigheter som i en riktigt vass intern ssd. WD My Passport SSD är en ny liten lagringsenhet i fickformat som stödjer den nya, snabba standarden. Den finns i tre utföranden – från 256 GB till 1 TB.

Fler och fler datorer har thunderbolt 3-port eller usb typ c-portar med usb 3.1 gen 2. Det dubblar hastigheten från 5 gigabit per sekund i gamla usb 3 till 10 gigabit, vilket innebär att du i teorin kan föra över lite drygt en gigabyte data på en sekund.

My Passport SSD är förformaterad med exFAT, och funkar därmed direkt för både pc och Mac. På disken ligger installationsfiler för WD Discovery, ett program som håller koll på disken när du pluggar in den, och som i sig innehåller och kan installera och ladda ner ”appar” med ett enkelt knapptryck och som sedan startas via WD Discovery.

WD:s egna appar för backup och kryptering är rediga och användarvänliga, men funktionsfattiga.

Enkla, bra appar, och en massa onödigheter

Här hittar vi WD:s tre egna program – WD Drive Utilities för underhåll av enheten, WD Security som krypterar och låser enheten med 256 bitars AES. Vad tredje programmet WD Backup gör borde vara uppenbart på namnet; schemlalagda säkerhetskopior av valfri mapp (som standard din användarmapp i Windows) och sparar på externa disken. Du kan även göra molnbackuper till valfritt Dropboxkonto.

Programmen gör sitt jobb och är lätta att använda, men också ganska begränsande. De kan inte hantera mer än en användare, och backup av något mer avancerat som systembild är inte en möjlighet.

Sedan finns här också en lista med en handfull ”tillgängliga appar” som vi först tror är mervärden från tredjepartstillverkare som kan installeras på samma sätt, men som bara visar sig vara länkar till deras vanliga webbsidor för betalprogram och tjänster. Reklam, med andra ord. Det hade vi gärna kunnat vara utan. Det är illa nog med reklam och bloatware i mobiler och datorer, ska vi verkligen behöva ha det i våra datortillbehör nu också?